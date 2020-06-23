В Германии запрещена очередная правоэкстремистская группировка

Федеральное правительство Германии запретило очередную правоэкстремистскую группировку Nordadler ("Северный орел").

Во вторник утром полицейские наряды провели широкомасштабные обыски в квартирах и на "рабочих" местах членов группировки в Северном Рейне-Вестфалии, Бранденбурге, Саксонии и Нижней Саксонии. Обнаружены каски солдат вермахта, национал-социалистическая литература и другие улики, свидетельствующие о приверженности участников группы идеям нацизма.

Они и не скрывают, что их идолами считаются Гитлер и другие высокопоставленные деятели нацистского режима. "Орлы" активно используют символы и разговорную лексику нацистов времен третьего рейха. Свою пропаганду они ведут главным образом в интернете, имеют собственный сайт.

Любопытно, что группировка планировала создать в сельской местности страны обособленное поселение единомышленников с национал-социалистическими порядками.

Стоит также подчеркнуть, что "северные орлы" занимают крайне антисемитские позиции. Достаточно упомянуть, что они открыто приветствовали нападение на синагогу в Халле в минувшем октябре, в ходе которого были убиты два человека. Преступник, кстати, в июле предстанет перед судом.

По данным МВД, группировка насчитывает несколько десятков членов и действует (теперь уже действовала) в стране под разными названиями. Например, "Народная революция", "Народная молодежь", "Народный ренессанс" и так далее. Теперь всему этому положен конец.

Между прочим, запрет "орлов" далеко не первый такой шаг правительства Германии. Точнее говоря, двадцатый при нынешнем министре внутренних дел Хорсте Зеехофере. Только в этом году вне закона были объявлены три правоэкстремистские организации, включая "Северный орел". В январе прикрыли "Комбат 18", а в марте - "Объединенные немецкие народы и племена".