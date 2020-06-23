В Госдуме оценили решение по увеличению ставки НДФЛ для обеспеченных

Повышение ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год, может коснуться 100 тыс. человек. И опасения, что богатые граждане "сбегут" из страны, беспочвенны. Об этом заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов, комментируя "РГ" президентскую инициативу.

Ранее Владимир Путин объявил, что ставка повышается с января 2021 года. Причем ею будет облагаться только часть доходов, которая превышает вышеназванную сумму. Бюджет таким образом получит порядка 60 млрд рублей дополнительно. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями.

Сейчас граждане с разным уровнем доходов платят НДФЛ одинаково.

Повышение НДФЛ коснется около 100 тысяч человек, считает Михаил Щапов.

- Опасения, что богатые сбегут из страны, беспочвенны, - заявил он. - Им просто некуда бежать. Ведь во всех цивилизованных странах налоги для богатых составляют 50% и более.

Россия, по его словам, одна из немногих стран, где еще остается плоская шкала.

Депутат напомнил, что фракция КПРФ, в которую он входит, давно и последовательно требовала введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Коммунисты предлагают более радикальный вариант - для малоимущих снизить НДФЛ до 5%, а для тех, кто получает 3 млн и больше рублей в год - повысить вплоть до 25%.

- Уверен, что мы обязательно придем к более крутой прогрессивной шкале НДФЛ. Это придется сделать в будущем для обеспечения социального баланса, - добавил Щапов.