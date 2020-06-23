Новости

"Ниган" из "Ходячих мертвецов" может стать еще одним Бэтменом 19:14
Миронов спрогнозировал снижение НФДЛ для бедных россиян 19:06
ЦИК усилил контроль за выдачей бюллетеней на голосовании по Конституции 18:55
Врачи назвали процент детей, у которых есть антитела к коронавирусу 18:39
В Петербурге жителям хрущевок велели убрать остекление с балконов 18:33
В Госдуме оценили решение по увеличению ставки НДФЛ для обеспеченных 18:30
Новую выплату на детей назначат в беззаявительном порядке 18:30
Путин объявил реформу налогообложения зарубежных активов предпринимателей 18:23
В Томске возбудили несколько дел о взяточничестве в мэрии 18:23
Вооруженный налет на банк в Воронеже попал на видео 18:23
Путин заявил о выделении регионам помощи на борьбу с последствиями пандемии 18:18
Таинственные каменные круги обнаружены в Индии 18:12
На участках для голосования в Москве обеспечат санитарную безопасность 18:08
В Петербурге умерла звезда балета Светлана Ефремова 18:06
Семьи, где родители потеряли работу, продолжат получать выплаты на ребенка 18:05
Кроссовер Jaguar I-Pace научился быстрее заряжаться 18:04
В Барселоне медикам подарили "заряженные музыкой" цветы 18:00
Путин предложил продлить до 15 сентября выплаты соцработникам 17:46
Под Рязанью появится центр для разработки вакцин 17:42
Купе-кроссовер Haval получил новый мотор и подешевел 17:32
Путин: Россия лидирует по количеству тестов на COVID-19 среди крупных стран 17:28
Костромская семья отдала "экстрасенсам" почти миллион рублей 17:25
В Адыгее вдове ветерана войны вернули похищенный орден 17:23
Артефакты древней цивилизации найдены на берегу реки Иордан 17:21
В Германии запрещена очередная правоэкстремистская группировка 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
23.06.2020 18:30
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили решение по увеличению ставки НДФЛ для обеспеченных

Текст: Татьяна Замахина

Повышение ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год, может коснуться 100 тыс. человек. И опасения, что богатые граждане "сбегут" из страны, беспочвенны. Об этом заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов, комментируя "РГ" президентскую инициативу.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Стенограмма: О чем рассказал Владимир Путин в обращении к россиянам

Ранее Владимир Путин объявил, что ставка повышается с января 2021 года. Причем ею будет облагаться только часть доходов, которая превышает вышеназванную сумму. Бюджет таким образом получит порядка 60 млрд рублей дополнительно. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями.

Сейчас граждане с разным уровнем доходов платят НДФЛ одинаково.

Повышение НДФЛ коснется около 100 тысяч человек, считает Михаил Щапов.

- Опасения, что богатые сбегут из страны, беспочвенны, - заявил он. - Им просто некуда бежать. Ведь во всех цивилизованных странах налоги для богатых составляют 50% и более.

Песков заявил об экспертном обсуждении идеи повышения НДФЛ для богатых

Россия, по его словам, одна из немногих стран, где еще остается плоская шкала.

Депутат напомнил, что фракция КПРФ, в которую он входит, давно и последовательно требовала введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Коммунисты предлагают более радикальный вариант - для малоимущих снизить НДФЛ до 5%, а для тех, кто получает 3 млн и больше рублей в год - повысить вплоть до 25%.

- Уверен, что мы обязательно придем к более крутой прогрессивной шкале НДФЛ. Это придется сделать в будущем для обеспечения социального баланса, - добавил Щапов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Путин: Новые положения Конституции повысят требования к качеству жизни
Кремль объяснил решение ряда лидеров не приезжать на парад Победы
Собянин вдвое увеличил выплаты врачам и медсестрам амбулаторных КТ-центров
Путин: Здравоохранение показало способность реагировать на экстренные ситуации
ЦБ: Снижение ключевой ставки не приведет к обесцениванию доходов
Павел Крашенинников: Последнее слово - за гражданами
Николай Патрушев: Нужны ли России "универсальные" ценности?