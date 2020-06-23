В iOS 14 нашли скрытую возможность, о которой не рассказали на презентации

Новая версия iOS 14, которую представили 22 июня в рамках онлайновой конференции для разработчиков WWDC 2020, содержит полезную функцию, о которой ни слова не было сказано на презентации.

Как пишет 9to5Mac, речь идет об управлении iPhone при помощи постукиваний по задней крышке корпуса. Например, пользователь может настроить управление так, чтобы двойной тап по задней панели открывал рабочий стол, сворачивая остальные окна.

Касание может быть как двойным, так и тройным. На эти тактильные жесты можно настроить запуск приложений, блокировку экрана и другие действия.