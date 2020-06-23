В МИД РФ раскрыли детали переговоров с США в Вене

Москва и Вашингтон на консультациях в Вене обсудили продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России по итогам встречи.

Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД России Сергей Рябков, американскую - спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Консультации продлились около десяти часов, пишет РИА Новости.

По данным МИД, в соответствии с поручением президентов двух стран было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении СНВ-3 и поддержания стабильности в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Стороны также провели комплексный диалог по разрешению проблем в сфере международной безопасности.

Биллингсли уже поделился впечатлениями от консультаций, назвав их очень позитивными. Он также отметил конструктивность первого раунда переговоров.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году. Сегодня он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Ранее президент Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. Однако Пекин эту идею отверг.