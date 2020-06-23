В минобороны Японии не поступали требования США повысить расходы на содержание баз

В Токио заявили, что со стороны США не поступало требований о повышении расходов на содержание американских баз. С таким заявлением выступил министр обороны Японии Таро Коно.

"Что касается ситуации с требованиями от США, то никаких запросов от них не поступало", - прокомментировал ситуацию глава японского оборонного ведомства, которого цитирует агентство Jiji.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп в июле прошлого года дал указание пригрозить Японии выводом всех американских баз с территории островного государства, если Токио не станет ежегодно выделять по 8 миллиардов долларов на содержание военных объектов. Соответствующие инструкции перед поездкой в Страну восходящего солнца получил на тот момент помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Хозяин Белого дома напутствовал представителя своей администрации придерживаться такой позиции на переговорах с японской стороной. Об этом рассказывается в только что вышедшей книге Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".

По мнению президента США, траты Токио на американские базы меньше реальных расходов на их содержание в четыре раза. Известно, что в 2019 финансовом году Токио выделил на эти цели сумму около 1,8 миллиарда долларов.