В России предложили наказывать за незаконные штрафы водителям

За незаконное административное преследование должностные лица могут ответить рублем. При этом пострадавший от их преследования получит компенсацию в размере, вполне соответствующем услугам адвоката. С такой инициативой выступила рабочая группа Общероссийского народного фронта "Защита прав автомобилистов".

Напомним, что 24 июня заканчивается общественное обсуждение проекта нового Кодекса об административных правонарушениях. 23 июня рабочая группа направила свои предложения в этот документ. И одно из них заключается в том, чтобы дополнить проект нового КоАП статьей 34.44, которая предусматривает возможность привлечения к ответственности должностного лица, которое незаконно кого-либо оштрафовало или лишило прав.

Дело в том, что чиновник или инспектор одним своим росчерком пера может сделать банкротом того или иного перевозчика, например, задержав его машину до выяснения чего-нибудь. А то и отправив на штрафстоянку. Не в лучшем положении сейчас и частные автовладельцы. Штраф может прийти на почту за что угодно. Например, машина стоит в пробке, а ее собственник получает штраф якобы за то, что припарковался в неположенном месте. Водитель пытается въехать во двор, но въезд перегораживает другая машина. Кто получает штраф? Правильно, тот, кто ждет, когда ему освободят проезд. А уж сколько случаев было, когда штраф выносят владельцу автомобиля, которого в момент якобы превышения скорости везут на эвакуаторе? И чтобы восстановить справедливость, автовладельцу приходится ходить по судам, привлекать юристов и адвокатов. Тратить на это время и нервы. А в итоге - отмена штрафа и все. Даже возмещение судебных расходов под большим вопросом. Недавно Мосгорсуд постановил возместить эти расходы в размере 2 тысяч рублей, несмотря на то, что дело длилось почти год. И денег было потрачено гораздо больше.

А еще большое количество штрафов выносится по ошибке. Программа фотовидеофиксации плохо распознала номер автомобиля, а инспектор, это не перепроверил. В итоге штраф за нарушение в Краснодаре получает собственник автомобиля в Москве, хотя он в южный город даже носа не совал.

В общем, как посчитали эксперты группы, чиновник, инспектор, любое должностное лицо должно нести ответственность за то, что, не разобравшись, оформляет постановление или возбуждает административное дело, не имея, фактически, никаких доказательств правонарушения.

Напомним, что новый процессуальный КоАП предусматривает возможность взыскания с должностного лица в таком случае морального ущерба. Этот документ перечисляет всех участников производства по административному делу. Среди них, помимо потерпевшего, свидетеля, эксперта, специалиста, лица, привлекаемого к административной ответственности, указано должностное лицо, возбудившее дело об административном правонарушении, а также вынесшее постановление по делу. При этом в проекте КОАП РФ предусматривается для всех участников производства по делу, кроме должностного лица, возбудившего дело или вынесшего постановление по нему, если его действия по привлечению к ответственности и применению мер обеспечения были признаны незаконными.

Получается, что инспектор может оштрафовать автовладельца, отправить его машину на штрафстоянку, лишить водителя прав или отправить под арест практически безнаказанно. А когда тот докажет свою невиновность в суде, инспектору ничего не грозит, кроме возможного порицания от руководства.

Чтобы восстановить справедливость и предложено ввести новую статью в КоАП. Она предусматривает за незаконное возбуждение административного дела или привлечение к административной ответственности штраф 20 тысяч рублей, который должностное лицо уплатит в казну региона. Однако эта же статья предполагает компенсацию пострадавшему в размере тех же 20 тысяч рублей из того же бюджета. Такая компенсация вполне соответствует средним ценникам на юридические услуги. Но выплата компенсации не отменяет возмещения судебных расходов, в которые также входят услуги адвокатов и юристов.

Надо сказать, что Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела. Так почему Административный кодекс не предусматривает аналогичных мер?

Включение такой ответственности в КоАП заставит инспекторов быть внимательнее к доказательствам нарушения, а также избавит автомобилистов от штрафов, которые проштампованы без изучения обстоятельств. Но стоит напомнить, что внесение подобного предложения в действующий Кодекс получило отрицательный отзыв от всех заинтересованных ведомств. Никто не хочет отвечать за свои ошибки.