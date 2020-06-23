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23.06.2020 14:36
Рубрика: Экономика

В России заработает цифровая платформа по контролю за нацпроектами

Текст: Марина Трубилина

Цифровая платформа по контролю за реализацией нацпроектов в регионах может быть запущена в следующем году. Об рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на межведомственном совещании о реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в регионах Уральского федерального округа.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Сейчас идет серьезная работа над созданием этой платформы, подчеркнул Якушев. Предполагается, что через нее будет видно, как идет исполнение нацпроектов в каждом регионе. "Вплоть до того, что можно будет увидеть в режиме онлайн каждый строящийся объект. Соответственно, под ним будет выстроен график, в течение какого срока на этот объект должна была быть получена проектно-сметная документация, когда должны были выйти на него подрядчики и приступить к работам, какой процент выполнения работ на сегодняшний день и, самое главное, когда он должен быть введен в эксплуатацию и есть ли отставание", - рассказал глава Минстроя. Также под этим объектом четко будет виден график его финансирования, есть ли задержки и по каким причинам, доведены ли бюджетные средства непосредственно до подрядной организации.

Запуск такой платформы даст возможность снизить количество отчетности, которую сейчас "в ручном режиме" должны давать региональные власти. При этом у госорганов будет гораздо больше информации для принятия управленческих решений, отметил министр.

Экономика Правительство Минстрой

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