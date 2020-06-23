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23.06.2020 11:34
Рубрика: Общество

Ветеран Алексей Волошин напутствовал участников Парада Победы 2020 года

Текст: Михаил Фалалеев

Полковник в отставке Алексей Прохорович Волошин, Герой Советского Союза, участник исторического Парада Победы 24 июня 1945 года передал наилучшие пожелания военнослужащим Росгвардии, участникам военного парада на Красной площади, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В пресс-службе Росгвардии рассказали, что Алексей Волошин участвовал в историческом Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года, был знаменосцем парадного расчета Артиллерийской академии имени Ф.Э. Дзержинского. Ему 100 лет, ветеран проходит лечение в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии Российской Федерации, расположенном в подмосковной Балашихе.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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24 июня 2020 года ветеран Великой Отечественной войны с особым вниманием будет наблюдать по видеотрансляции за прохождением по Красной площади парадного расчета Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации и механизированной колонны ведомства.

Вместе с Алексеем Прохоровичем военный парад посмотрит его супруга - ветеран труда космической отрасли Нинель Константиновна. Кстати, "Российская газета" сообщала, что в мае чета отметила 73 года совместной жизни. Волошины вместе прошли долгий и счастливый жизненный путь, в результате которого им удалось создать большую и дружную семью, воспитать сына, порадоваться рождению внучки и трех правнучек.

Справка "РГ"

Волошин Алексей Прохорович - советский офицер-артиллерист, Герой Советского Союза. Волошин участвовал в Сталинградской битве и освобождении Днепра, он - единственный из ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны, награжденный не только "Золотой Звездой" Героя Советского Союза, но и "Серебряной Звездой" США.

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