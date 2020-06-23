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23.06.2020 16:03
Рубрика: Культура

Вышел тизер сериала "Текст. Реальность"

Текст: Сусанна Альперина

Расширенная версия картины "Текст", которую снял Клим Шипенко по роману Дмитрия Глуховского, о чем уже писала "РГ", выйдет раньше анонсируемого срока. Премьера сериала под названием "Текст. Реальность" состоится 3 июля.

Фото: youtube.com/ В Рейтинге
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Все пять эпизодов появятся на видеосервисе Start в один день, так что поклонники фильма и романа смогут посмотреть сериал целиком. Видеосервис в своем релизе отмечает, что такой график выхода серий для оригинальных проектов Start используется впервые.

"Ранее мы не выпускали все серии или весь сезон оригинального сериала в один день. Это новый опыт не только для Start, но и для всей отечественной индустрии. Таким подходом к выпуску своих сериалов активно пользуются мировые лидеры, пионером в этом был Netflix. Мы ориентируемся на глобальный опыт", - говорит Юлия Миндубаева, генеральный директор Start.

Во вторник в сети также состоялась премьера первого тизера сериала "Текст. Реальность". В нем обращают на себя внимание слова: "Больше, чем фильм".

Фильм и сериал - экранизация бестселлера Дмитрия Глуховского о 27-летнем Илье Горюнове, отсидевшем семь лет в тюрьме по ложному обвинению. Выйдя на свободу, он необдуманно мстит своему обидчику, молодому офицеру ФСКН Петру Хазину, и получает доступ к его смартфону, проживая чужую жизнь через текст на экране.

Фильм по роману поставил Клим Шипенко, а главные роли в нем исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус, для которой роль стала одной из самых обсуждаемых в карьере.

Полнометражная экранизация "Текста" вышла в кинотеатрах России в конце октября 2019 года, получив высокие оценки критиков и зрителей, а также собрав около 400 миллионов рублей в прокате. "Текст" посмотрели около полутора миллионов зрителей.

Режиссер Клим Шипенко рассказывал ранее, чем сериал отличается от фильма-триумфатора премии "Золотой орел" и лауреата премии АПКиТ.

Фото: kinopoisk.ru
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"Мы дополним линии, которые из-за хронометража в кино пришлось сократить или частично убрать. Так, будет подробнее рассказана история героев Асмус и Янковского. Их отношения будут нюансированы, зритель получит больше подробностей об их связи. В сериале будет применен принцип "антикино", мы избавимся от таких приемов, как ярко выраженная музыка, параллельный монтаж, вместо этого займемся документальным погружением зрителя в реальность произведения", - заявил Шипенко.

"Тем, кто уже видел фильм, все равно будет интересно смотреть сериал: даже те сцены, которые удались в фильме, в "Тексте. Реальность" будут сделаны иначе, чтобы зритель имел возможность взглянуть на эту историю с другого ракурса", - отметил он.

Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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