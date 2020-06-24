Указ губернатора Архангельской области от 23 июня 2020 года № 94-у "О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 23 июня 2020 г. № 94-у

Изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у

1. Абзац первый пункта 22 дополнить словами ", если иное не установлено пунктом 2.3 настоящего указа, а также иными указами Губернатора Архангельской области, предусмотренными абзацами третьим и четвертым пункта 1 настоящего указа".

2. Дополнить новым пунктом 2.3 следующего содержания:

"2.3. Гражданам, проживающим и (или) временно находящимся на территории городского округа "Архангельск" и городского округа Архангельской области "Город Новодвинск", использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в местах продажи товаров (оказания услуг, выполнения работ).

Организациям и индивидуальным предпринимателям на территории городского округа "Архангельск" и городского округа Архангельской области "Новодвинск", осуществляющим торговлю товарами, оказание услуг и выполнение работ гражданам:

1) не допускать потребителей (посетителей) в торговые объекты, места оказания услуг, выполнения работ и не осуществлять торговлю товарами, оказание услуг, выполнение работ при отсутствии у потребителей (посетителей) средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

2) обеспечить использование работниками, контактирующими при работе с посетителями (потребителями), средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и средств индивидуальной защиты рук (перчатки);

3) обеспечить продажу или безвозмездную раздачу на входе посетителям (потребителям) средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), а также возможность обработки рук дезинфицирующими средствами;

4) обеспечить на входе в торговые объекты, места оказания услуг, выполнения работ размещение информации об обязательности нахождения посетителями (потребителями) в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).".

3. Абзац четвертый пункта 4 после слов "Российской Федерации" дополнить словами "и Архангельской области, спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Архангельской области по соответствующему виду спорта".

4. В пункте 5:

1) абзац третий подпункта 1 после слов "Российской Федерации" дополнить словами "и Архангельской области, спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Архангельской области по соответствующему виду спорта";

2) подпункт "д" подпункта 2 после слов "Российской Федерации" дополнить словами "и Архангельской области, спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Архангельской области до соответствующему виду спорта".

5. Абзац второй пункта 81 после слов "распространяется на" дополнить словами "научно-исследовательские суда,".

6. В пункте 381:

1) подпункт 1 после слов "Российской Федерации" дополнить словами "и Архангельской области, спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Архангельской области по соответствующему виду спорта";

2) дополнить новым подпунктом 3 следующего содержания:

"3) утвердить списочный состав спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Архангельской области по соответствующему виду спорта, допущенных до тренировочных мероприятий.".







