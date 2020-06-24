Постановление правительства Астраханской области от 23 июня 2020 года № 279-П "О внесении изменений постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с протоколом заседания штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Астраханской области от 23.06.2020 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 3 постановления изложить в новой редакции:

"- обеспечивать в установленном порядке возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций;";

1.2. Пункт 9 постановления признать утратившим силу.

1.3. Пункт 2 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением (далее - Правила), признать утратившим силу.

1.4. Абзац первый пункта 4 Правил изложить в новой редакции:

"4. Гражданам, в том числе в возрасте старше 65 лет, а также имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящим Правилам, рекомендуется:".

1.5. Пункт 6 Правил признать утратившим силу.

1.6. В пункте 7 Правил:

- подпункт 7.1 изложить в новой редакции:

" 7.1. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, в отношении которых приняты постановления главного государственного санитарного врача по Астраханской области или его заместителей об изоляции.";

- подпункт 7.6 изложить в новой редакции:

"7.6. Осуществлять перевод работников на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством.".

1.7. Пункт 9 Правил изложить в новой редакции:

"9. Организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели проводят мероприятия по санитарной обработке общественного транспорта, объектов внешней среды, находящихся в их собственности (пользовании) и используемых ими в процессе осуществления своей деятельности, помещений общего пользования многоквартирных домов, функции по управлению которыми возложены на них, а также произведенной ими промышленной продукции.".

1.8. В пункте 10 Правил:

- в абзаце первом слова "образовательные программы среднего профессионального образования, образовательные программы высшего образования," исключить;

- абзац четвертый изложить в новой редакции:

"Данные ограничения не распространяются на образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования:";

- дополнить абзацами следующего содержания:

"- включенные для проведения единого государственного экзамена в перечень, утвержденный распорядительным актом министерства образования и науки Астраханской области;

- являющиеся центрами, аккредитованными по стандартам Ворлдскиллс Россия для проведения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена;

- осуществляющие индивидуальный отбор при приеме для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, в целях осуществления приемной кампании на 2020/2021 учебный год.".

1.9. В пункте 16 Правил:

- подпункт 16.1 дополнить подпунктом 16.1.3 следующего содержания:

"16.1.3. Работы с 25.06.2020 фитнес-центров, клубов компьютерного спорта, спортивных залов, предоставляющих физкультурно-оздоровительные услуги населению, плавательных бассейнов, обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах).";

- подпункт 16.2 изложить в новой редакции:

"16.2. Работа объектов оказания услуг общественного питания, за исключением:

- обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких объектов, доставки заказов;

- оказания услуг общественного питания в помещениях организаций работникам соответствующих организаций;

- оказания услуг общественного питания в гостиницах проживающим в них лицам;

- оказания услуг общественного питания, предоставляемых на открытом воздухе (в сезонных (летних) кафе, на летних открытых верандах, террасах), за исключением услуг по предоставлению кальянов для курения.";

- подпункт 16.5 признать утратившим силу;

- в подпункте 16.6:

подпункт 16.6.1 изложить в новой редакции:

"16.6.1. Гостиниц, отелей, обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения).";

абзацы пятый, шестой подпункта 16.6.2 признать утратившими силу;

- подпункт 16.8 дополнить словами ", за исключением случаев проведения занятий в заочной форме и по индивидуальной программе в очной форме".

1.10. Приложение № 1 к Правилам считать приложением к Правилам.

2. Постановление вступает в силу с 25.06.2020, за исключением абзацев третьего - шестого подпункта 1.8 пункта 1 постановления, вступающих в силу с 06.07.2020, абзацев восьмого, девятого подпункта 1.9 пункта 1 постановления, вступающих в силу с 01.07.2020.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







