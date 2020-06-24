Что дает Беларуси и России подписание соглашения о взаимном признании виз

Чтобы понять, насколько важна реализация единого визового пространства, углубимся в историю вопроса. Помните, в 2014 году в Минске проходил чемпионат мира по хоккею с шайбой? Тогда Беларусь на несколько недель ввела для официальных участников и болельщиков безвизовый порядок въезда на свою территорию. От гостей требовалось лишь предъявить действующий паспорт и билет (в том числе электронный) на любой матч ЧМ-2014. Но поскольку на границе с Россией у Беларуси нет пограничного контроля, те, кто прибывал в Минск через РФ, должны были также иметь как минимум российскую транзитную визу. Согласитесь, не очень удобно.

Более продвинутый вариант взаимодействия стран-соседок продемонстрировали спустя четыре года. Тогда, напомним, Россия принимала футбольный ЧМ-2018. Наши государства достигли соглашения о взаимном признании виз в период проведения мирового первенства, и иностранные болельщики въезжали на территории России и Беларуси через совместную границу - по трем автомобильным и трем железным дорогам. Кроме того, был возможен проезд из Беларуси в Россию и наоборот авиатранспортом.

В свою очередь год спустя российская сторона предоставила право безвизового проезда и пребывания на своей территории иностранным болельщикам, которые направлялись в Минск на II Европейские игры.

Между тем создание единого визового пространства - непростой вопрос, учитывая не всегда совпадающие визовые режимы в отношениях Беларуси и России с третьими странами. Поэтому, например, после введения в 2017 году Минском пятидневного "безвиза" для граждан 80 стран РФ по соображениям безопасности отказалась принимать иностранцев, въезжающих на ее территорию со стороны Беларуси без российских виз. А все белорусские рейсы в российских аэропортах были переведены в международные терминалы. Впоследствии белорусский "безвиз" расширили, и стало окончательно ясно: с принятием соглашения о взаимном признании виз лучше не медлить.

Ключевой момент - въезд с белорусской стороны в Россию и наоборот будет возможен не через пункты пропуска

Что произойдет после вступления соглашения в силу? Получится своеобразный "шенген" на две страны. Иностранцы смогут въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории обоих государств на основании визы одного из них и документов, удостоверяющих личность. У них будет возможность следовать воздушным, железнодорожным транспортом, а также по шести автомобильным дорогам. Ключевой момент - въезд с белорусской стороны в Россию и наоборот будет возможен не через пункты пропуска. Кроме того, соглашение предполагает создание системы обмена информацией о пересечении границы, о выданных, аннулированных и признанных недействительными визах и иных документах, дающих право на въезд и пребывание. Иными словами, тем, кому ограничен въезд на территорию одной из стран, попасть во вторую не получится. В то же время не стоит забывать, что Беларусь и Россия сохраняют за собой право отказать во въезде либо сократить срок пребывания на своей территории любого иностранного гражданина, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения.

Грядущие новшества будут, несомненно, выгодны и России, и Беларуси. В том числе и с точки зрения туристической привлекательности Союзного государства. Когда работа над соглашением еще шла полным ходом, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый отмечал, что для организованных групп подписание документа станет прекрасной новостью:

- Учитывая, что кроме автомобильных переходов будет задействован железнодорожный и авиационный транспорт, то иностранные туристы смогут спокойно из Минска лететь в Санкт-Петербург, Москву, возвращаться обратно. Это значит, можно будет создавать трансграничные туры.

Мнение коллеги разделяет и вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин:

- Соглашение открывает для турбизнеса России и Беларуси новые возможности. У нас единое экономическое пространство, и при сложении потенциала по въездному турпотоку мы получим положительный эффект с обеих сторон.

Подписанное в июне в Минске межправительственное соглашение о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан на территорию Союзного государства, подлежит ратификации, поэтому точную дату его вступления в силу мы узнаем позже.