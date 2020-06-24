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24.06.2020 14:28
Рубрика: Экономика

Эксперты положительно оценили меры поддержки ИТ-отрасли

Текст: Иван Черноусов
В обращении к гражданам президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку страховых взносов для ИТ-компаний с 14 до 7,6%, а также уменьшить налоговую ставку до 3%. Эксперты считают, что озвученные меры поддержки способствуют возвращению ИТ-бизнеса из-за рубежа в Россию, а также росту экспорта российского программного обеспечения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Снижение налога на прибыль с 20% до 3% в долгосрочной перспективе даст хороший эффект и повысит устойчивость компаний, - говорит Ренат Лапшин, исполнительный директор АРПП "Отечественный софт". - Снижение страховых взносов - самая ожидаемая мера поддержки для бизнеса. Представители нашей индустрии - высококвалифицированные работники, имеющие высокий уровень зарплат".

ИТ-компании учатся жить в новой экономической реальности

По словам Лапшина, сегодня расходы на фонд оплаты труда ИТ-компаний составляют порядка 80% в общих расходах организаций, поэтому снижение страховых платежей очень поможет поддержать отрасль и сохранить кадры. "А бессрочное продление данной меры обеспечит конкуретоспособность наших компаний на мировом рынке. В целом налоговый маневр с предложенными параметрами будет способствовать возвращению ИТ-бизнеса из-за рубежа в Россию, росту экспорта российского ПО", - заключил он.

Ольга Минаева, директор по взаимодействию с государственными органами ABBYY Россия, рассказала, что для разработчиков ПО фонд оплаты труда - это основная статья расходов, поэтому уменьшение налоговой нагрузки, в том числе снижение страховых взносов - важная мера поддержки. "Снижение расходов по налогу на прибыль может положительно сказаться на развитии отрасли, особенно в такой сложный период, когда в ИТ-сфере, как и в других отраслях, продолжается падение выручки. Эти инициативы в дополнение к уже действующим льготам позволят сохранить сотрудников и больше инвестировать в развитие инноваций", - считает она.

Фото: REUTERS/Carlos Barria/Poo
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Наталья Касперская, руководитель рабочей группы "Информационная безопасность" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", полагает, что снижение льготы по страховым взносам - это действенная мера, которая действительно поддержит ИТ-компании и российскую разработку. "Сейчас мы в АРПП пытаемся выделить те ИТ-компании, которые сильнее всех пострадали в кризис, определить группы этих компаний, чтобы внести свои предложения в Минкомсвязи РФ" - сообщила она.

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