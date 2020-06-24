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24.06.2020 07:36
Рубрика: Общество

Энтомолог предупредил об опасности загорания на газонах в парках

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Загорать на газоне в городском парке опасно из-за клещей, а также веществ, которыми обрабатывают траву. Об этом сообщил энтомолог, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ИПЭЭ РАН Анатолий Захаров.

Фото: iStock
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По его словам, если обрабатывать газон до такой степени, чтобы там не оставалось клещей, то химикат, который гарантированно убивает их, опасен и для человека. "Если городские парки усердно обрабатываются, лучше не стоит там загорать", - цитирует энтомолога РИА Новости, ссылаясь на радио Sputnik.

Он также отметил, что каждый загорающий на траве или на газоне - является своего рода приманкой, тестом на наличие клещей. Захаров посоветовал загорать не на траве, а на раскладушке или кресле. "В любом случае стоит периодически осматривать себя на наличие клещей", - подчеркнул ученый,

Ранее в Минздраве дали советы по защите от клещей в лесу или городском парке. Специалисты призвали использовать репелленты и продумать одежду - закрытые, плотно прилегающие брюки, высокая обувь. После прогулки нужно внимательно осмотреть себя - клещи часто прячутся в складках тела и под нижним бельем. В случае укуса - лучше обратиться в травмпункт.

Общество Здоровье Опасно: клещи

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