Энтомолог предупредил об опасности загорания на газонах в парках

Загорать на газоне в городском парке опасно из-за клещей, а также веществ, которыми обрабатывают траву. Об этом сообщил энтомолог, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ИПЭЭ РАН Анатолий Захаров.

По его словам, если обрабатывать газон до такой степени, чтобы там не оставалось клещей, то химикат, который гарантированно убивает их, опасен и для человека. "Если городские парки усердно обрабатываются, лучше не стоит там загорать", - цитирует энтомолога РИА Новости, ссылаясь на радио Sputnik.

Он также отметил, что каждый загорающий на траве или на газоне - является своего рода приманкой, тестом на наличие клещей. Захаров посоветовал загорать не на траве, а на раскладушке или кресле. "В любом случае стоит периодически осматривать себя на наличие клещей", - подчеркнул ученый,

Ранее в Минздраве дали советы по защите от клещей в лесу или городском парке. Специалисты призвали использовать репелленты и продумать одежду - закрытые, плотно прилегающие брюки, высокая обувь. После прогулки нужно внимательно осмотреть себя - клещи часто прячутся в складках тела и под нижним бельем. В случае укуса - лучше обратиться в травмпункт.