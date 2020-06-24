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Рубрика: В мире

Генсек НАТО приветствовал переговоры РФ и США по вооружениям

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: AFP/Denis LOVROVIC Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: AFP/Denis LOVROVIC
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: AFP/Denis LOVROVIC

НАТО приветствует состоявшиеся в Вене переговоры России и США и поддерживает продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом во вторник заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Фото: МИД РФ/РИА Новости
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По его словам, тот факт, что стороны сели за стол переговоров, имеет огромное значение для НАТО, а также для безопасности всего мира. По его словам, продление СНВ-3 станет правильным решением, даже если документ не поддержит Пекин, пишет ТАСС.

Консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями прошли в Вене 22 июня. Российскую делегацию на них возглавлял замглавы МИД России Сергей Рябков, американскую - спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Он уже отметил конструктивность первого раунда переговоров, назвав его очень позитивным. Было достигнуто соглашение о втором раунде, заявил спецпредставитель Трампа.

По данным МИД, во время российско-американских переговоров обсуждались перспективы контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении СНВ-3 и поддержания стабильности в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Стороны также провели комплексный диалог по разрешению проблем в сфере международной безопасности.

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