Указ губернатора Ивановской области от 22 июня 2020 года № 77-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Пункт 7 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

"проведения тренировочного процесса спортсменами и тренерами из Списка кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации на 2020 год, утвержденного Министерством спорта Российской Федерации, а также членами спортивных сборных команд Ивановской области, проходящими спортивную подготовку в подведомственных Департаменту спорта Ивановской области, а также органам местного самоуправления Ивановской области физкультурно-спортивных организациях, реализующих программы спортивной подготовки, организациях дополнительного образования детей Ивановской области, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, Центре спортивной подготовки Ивановской области, а также спортсменами профессиональных спортивных клубов, представляющих интересы Ивановской области в соревнованиях всероссийского и международного уровня;".

2. Подпункт 10.6 пункта 10 изложить в следующей редакции:

"10.6. Бронирование мест, прием и размещение лиц в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, гостевых домах, санаторно-курортных организациях и иных средствах размещения, организациях отдыха и оздоровления детей.

Ограничение, указанное в абзаце первом настоящего подпункта, не распространяется на:

прием и размещение лиц, находящихся в служебных командировках (поездках), медицинских работников, а также бронирование для них мест в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, гостевых домах и иных средствах размещения;

прием по программам медицинской реабилитации и оздоровления в организации, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности, лиц после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при наличии справки или выписки из истории болезни о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданной медицинской организацией по месту прохождения лечения и бронирование для них мест в указанных в настоящем абзаце организациях;

прием детей в лагеря дневного пребывания, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с использованием технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие детей и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением дистанционных технологий.".

3. Абзац второй подпункта 11.1 дополнить словами ", а также лиц, проходящих медицинскую реабилитацию после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







