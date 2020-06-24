Указ губернатора Ивановской области от 23 июня 2020 года № 78-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Абзац пятый пункта 8 дополнить словами ", услуг общественного питания на открытых верандах при стационарных предприятиях общественного питания".

1.2. В подпункте 11.1 слова "а также доставки заказов" заменить словами "доставки заказов, а также оказания услуг общественного питания на открытых верандах при стационарных предприятиях общественного питания".

2. Настоящий указ вступает в силу после его официального опубликования.

Действие положений пункта 8, подпункта 11.1 (в редакции настоящего указа) применяется к правоотношениям с 25.06.2020.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







