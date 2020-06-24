Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2020 года № 73-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

1) в пункте 2.1:

в абзаце третьем слово "музеев," исключить;

абзац пятый признать утратившим силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

"Указанные в настоящем пункте ограничения не распространяются на работу музеев и библиотек.";

2) в пункте 2.2:

абзац третий после слова "парикмахерских" дополнить словами "и косметических";

абзац пятый признать утратившим силу;

3) пункт 2.9 признать утратившим силу;

4) дополнить пунктом 2.11 следующего содержания:

"2.11. Ограничения, установленные пунктами 2, 2.1, подпунктами "а" и "б" пункта 2.6 настоящего Указа, не распространяются на отношения, связанные с подготовкой и проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации и единого государственного экзамена, а также участием в них.";

5) пункт 4.3 признать утратившим силу;

6) пункт 7.3 после слов "обучающимися образовательных организаций" дополнить словами "(за исключением участников государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования в форме демонстрационного экзамена)".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 24 июня 2020 г.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков







