Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2020 года № 73-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:
1) в пункте 2.1:
в абзаце третьем слово "музеев," исключить;
абзац пятый признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
"Указанные в настоящем пункте ограничения не распространяются на работу музеев и библиотек.";
2) в пункте 2.2:
абзац третий после слова "парикмахерских" дополнить словами "и косметических";
абзац пятый признать утратившим силу;
3) пункт 2.9 признать утратившим силу;
4) дополнить пунктом 2.11 следующего содержания:
"2.11. Ограничения, установленные пунктами 2, 2.1, подпунктами "а" и "б" пункта 2.6 настоящего Указа, не распространяются на отношения, связанные с подготовкой и проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации и единого государственного экзамена, а также участием в них.";
5) пункт 4.3 признать утратившим силу;
6) пункт 7.3 после слов "обучающимися образовательных организаций" дополнить словами "(за исключением участников государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования в форме демонстрационного экзамена)".
2. Настоящий Указ вступает в силу с 24 июня 2020 г.
Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков
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