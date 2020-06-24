Космонавты с борта МКС поздравили с юбилеем Парада Победы 1945 года

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, находящиеся сейчас на борту Международной космической станции, поздравили россиян с юбилеем парада Победы 1945 года. Они поблагодарили ветеранов Великой Отечественной войны и участников исторического парада, состоявшегося 75 лет назад на Красной площади.

По словам космонавтов, парад Победы, который пройдет в Москве 24 июня, является не только символом бережного отношения к прошлому и боевым заслугам Отечества, но и гордостью за продолжение славных боевых традиций российской армии и демонстрацией передовых технологий. "Обращаясь к героям войны и участникам парада 1945 года, мы хотим сказать: мы помним, мы гордимся, спасибо за Победу", - говорится в видеообращении, опубликованном в Twitter "Роскосмоса".

Отметим, что в среду в парадном строю по Красной площади промаршируют более 13 тысяч человек: военнослужащих России и других стран, слушателей и курсантов военных вузов, воспитанников суворовских и нахимовского училищ, кадетских корпусов, юнармейцев. Будет участвовать новейшая техника, ряд образцов которой покажут впервые. Большое внимание будет уделено и исторической составляющей, по главной площади страны пронесут штандарты фронтов, прославленных соединений и воинских частей, пройдут парадные колонны военнослужащих в форме времен Великой Отечественной войны.