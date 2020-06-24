Международное авиасообщение в РФ восстановят, когда позволит обстановка

Международное авиасообщение в России будет восстановлено, когда это позволит эпидемиологическая обстановка. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов. В настоящее время конкретные сроки не называются.

- Обстановка будет позволять - будем открывать, - цитирует его слова ТАСС.

В начале июня в Минтрансе РФ заявили о том, что пока рано называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж. О сроках можно будет говорить тогда, когда станут ясны предварительные итоги работы транспортной и туристической отрасли по обеспечению безопасной доставки россиян к местам отдыха на территории России.

Напомним, с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение.