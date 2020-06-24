Налог на доходы по ставке 15% заплатят около 300 тысяч человек

На сегодняшний день под ставку НДФЛ в 15% подпадают около 300 тысяч граждан, заявил главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

Однако новая ставка начнет применяться с 2021 года, и за это время это число может сократиться, считает он. Кто-то, возможно, предпочтет зарегистрировать ИП, чтобы платить 6%, кто-то просто потеряет высокооплачиваемую работу или премии в виду сложной экономической ситуации.

Согласно предложению президента РФ Владимира Путина, ставка НДФЛ вырастет с 13% до 15% для граждан с доходами свыше пяти миллионов рублей в год.

Росстат публикует данные о числе граждан с доходами свыше 250 тысяч рублей в месяц (от трех млн рублей в год) - таких в стране около полумиллиона человек. Очевидно, что среди них доля людей с зарплатой более 400 тысяч рублей в месяц невелика, отмечает управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов.

Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает пять млн рублей, подчеркнул президент. Дополнительные доходы бюджетной системы, по его словам, составят 60 миллиардов рублей в год.

Если у человека зарплата, например, 700 тысяч рублей в месяц, то 15% будет облагаться 280 тысяч рублей, и разница в размере НДФЛ составит для него всего 5,6 тысячи рублей, отметил Пискунов.