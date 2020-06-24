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Рубрика: В мире

NYT: Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей США, Бразилии и РФ

Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей США, Бразилии и России. Такую информацию распространила газета The New York Times, ссылаясь на проект документа и официальных лиц.

Франция и Испания впервые с начала эпидемии COVID-19 открыли границу

Отмечается, что в преддверии открытия европейских границ чиновники в Брюсселе обсуждают два возможных списка стран, граждане которых смогут попасть в ЕС. Эти перечни составлены на основе ситуации с коронавирусом. Главным критерием является среднее число новых случаев заражения за 14 дней на 100 тысяч человек. Брюссель требует, чтобы этот показатель ровнялся 16, пишет РИА Новости. В России же в настоящий момент, по данным собственных подсчетов издания, 80 случаев, в США - 107, а в Бразилии - 190.

Сотрудники европейских посольств проверят предоставляемые странами данные, прежде чем будут утверждены окончательные списки. Их планируется пересматривать каждые две недели.

Ранее сообщалось, что все страны-члены Евросоюза должны отменить пограничный контроль внутри единой Европы до первого июля. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, введенные ранее ограничения на путешествия внутри объединения не являются эффективным методом борьбы с распространением коронавируса.

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