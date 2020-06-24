Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников предложил провести инвентаризацию всех льгот.

"Наверное, необходимо проинвентаризировать все льготы, что в каком регионе есть, что установлено на федеральном уровне, - сказал он, отвечая на вопрос читателя "РГ" в ходе горячей линии. - Может быть привести к какому-то одному знаменателю. Нельзя, чтобы нуждающийся в социальной поддержке человек зависел от того, в каком регионе живет. Здесь ему дают льготы, здесь нет. Система должна быть единой".

Он подчеркнул, что благодаря предлагаемым поправкам социальное государство получает в основном законе правовое наполнение, и в этом смысле социальные гарантии граждан будут лучше защищены, чем в той Конституции, которая действует сегодня.

Текст "горячей линии" читайте в ближайшем выпуске "РГ-Неделя".