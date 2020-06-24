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24.06.2020 14:59
Рубрика: Власть

Павел Крашенинников предложил провести инвентаризацию всех льгот

Текст: Владислав Куликов
Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников предложил провести инвентаризацию всех льгот.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"Наверное, необходимо проинвентаризировать все льготы, что в каком регионе есть, что установлено на федеральном уровне, - сказал он, отвечая на вопрос читателя "РГ" в ходе горячей линии. - Может быть привести к какому-то одному знаменателю. Нельзя, чтобы нуждающийся в социальной поддержке человек зависел от того, в каком регионе живет. Здесь ему дают льготы, здесь нет. Система должна быть единой".

Он подчеркнул, что благодаря предлагаемым поправкам социальное государство получает в основном законе правовое наполнение, и в этом смысле социальные гарантии граждан будут лучше защищены, чем в той Конституции, которая действует сегодня.

Текст "горячей линии" читайте в ближайшем выпуске "РГ-Неделя".

Власть Работа власти Изменения в Конституцию РФ

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