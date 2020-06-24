Президент возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин и лидеры, которые приехали в Москву на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Глава государства принял военный Парад на Красной площади, после чего поблагодарил командиров, поздравил всех с праздником. Президент пообщался с ветеранами и пешком в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу направился в Александровский сад.

В церемонии возложения также приняли участие высокопоставленные иностранные гости. Среди них - президенты Абхазии, Беларуси, Казахстана, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии, а также сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Затем в Большом Кремлевском дворце состоится торжественный прием для лидеров.