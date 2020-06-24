Видеотрансляция: Парад Победы на Красной Площади

В 10:00 на Красной площади - военный Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Параде принимают участие более 13 тысяч военнослужащих, задействованы более 200 единиц современной и исторической наземной военной техники, в том числе новейшие боевые машины поддержки танков "Терминатор", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-СМ", танки Т-90М и "Армата", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2", С-400, а также 75 самолетов и вертолетов. Ожидается несколько новинок: впервые по Красной площади пройдут девять боевых систем, в их числе машина дистанционного разминирования "Листва", модернизированный зенитный комплекс "Панцирь-СМ", боекомплект системы ПВО С-350 "Витязь", тяжелый огнемет нового поколения "Тосочка" и другие.

После этого в небе над столицей пролетят самолеты и вертолеты.

В Москву прибыли лидеры Беларуси, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.