Путин поднял тост за ветеранов, единение и победы

Владимир Путин поблагодарил всех за визит в Москву, "несмотря на всем хорошо известные непростые обстоятельства". "Для наших народов это очень значимое, без всякого преувеличения очень дорогое событие. День Победы отмечают в каждом из наших государств", - сказал он.

Ничто не властно над искренними, глубокими чувствами людей, которые помнят и чтут героев, заявил президент. "А сам праздник с каждым годом становится еще более ярким, пронзительным, обрастает новыми традициями, это очень важно, такими, например, как шествия Бессмертного полка, которые проводятся на территории 115-ти государств", - отметил он.

Особые чувства рождают военные Парады на Красной площади в честь юбилеев Победы. Путин уверен, что такая сплоченность, духовное единение, почитание праздника, который был и остается одним на всех, созвучны мечтам и надеждам ветеранов. "Мы будем всегда помнить тех, кто не вернулся с войны, гордиться всем поколением победителей", - сказал он.

"Подвиг отважных воинов и самоотверженных тружеников тыла - важная, неотъемлемая часть истории наших стран, бесценный пример торжества справедливости, гуманизма, всепобеждающей силы сплоченности, дружбы и доверия между нашими странами, которые во все времена были и остаются главной опорой для преодоления трудностей", - подчеркнул глава государства.

"Сегодня это кажется, прежде всего, вопросом глобальной безопасности, борьбы с терроризмом, эпидемией, а большинство присутствующих здесь руководителей стран знают, как мы в рамках своих объединений решаем эти задачи и как эффективно и своевременно мы это делаем", - заметил Путин.

"Легендарный Парад победителей, который состоялся 75 лет назад, - это наша общая история, как и Великая Победа - общая", - сказал президент и предложил тост за ветеранов, за единение и за победы в прошлом и в будущем.