Путин: В моем окружении не может быть тех, кто не верит в Россию :

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в его окружении нет людей, которые не верят в Россию. Об этом он сообщил лауреатам госпремий после вручения наград в Кремле.

Ранее - в ходе официальной церемонии - эту тему поднял директор музея-усадьбы Сергея Рахманинова "Ивановка" Александр Ермаков, которому была присуждена госпремия в области литературы и искусства. Он пригласил Путина посетить усадьбу. Кроме того, Ермаков сказал президенту: "И если у вас есть в окружении сомневающиеся в силе и мощи России, пришлите их ко мне в "Ивановку", мы с Сергеем Васильевичем (Рахманиновым, - "РГ") сумеем их воспитать".

Уже после церемонии президент пообщался с лауреатам за бокалом шампанского. Кадры показали в эфире телеканала "Россия 24".

- Кто сказал: "Надеюсь, в вашем окружении нет людей, которые не верят в Россию?" - обратился он к собеседникам. - В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено.