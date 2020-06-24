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24.06.2020 09:08
Рубрика: Дороги

Минское шоссе в районе подмосковной Кубинки перекроют на месяц

Текст: Ирина Огилько
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

С сегодняшнего дня вводится временная схема движения на трассе М1 "Беларусь", объехать сложный участок можно через Можайское шоссе, которое в этом месте идет почти дублером магистрали. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

Фото: Александр Корольков/РГ
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Напомним, что в районе подмосковного Кубинки в последний месяц регулярно возникают заторы. Связаны они с ремонтом участка региональной трассы Кубинка - Наро-Фоминск, в частности, со строительством нового моста через трассу М-1. Как сообщает пресс-служба, с 24 июня будет перепущено движение для подготовки к демонтажу путепровода. Так, автомобильный поток пустят по круговой одноуровневой развязке. В сторону Москвы автомобилистам надо держаться правой стороны по направлению движения. Из Москвы транспорт будет идти по основному ходу М-1.

Также из-за ремонта участка трассы с 1 июля по 1 августа для безопасности водителей во время разборки конструкции с 0 часов до 5 утра планируется полное закрытие движения на Минском шоссе. Для того, чтобы не попасть в пробку, автомобилистам предлагают объехать участок по Можайскому шоссе. И, проехав не более 5 км, вернуться обратно на трассу М-1. Скорость движения на объездном участке Можайского шоссе составляет 50-80 км в час. Перепробег составит не более одного километра.

Напомним, что реконструкция путепровода через Минское шоссе на региональной трассе Кубинка - Наро-Фоминск долгожданное событие для многих автомобилистом. Нынешний путепровод длительное время оставался без реконструкции. Проводимые ремонтные работы с разной интенсивностью мало помогали, дорожный объект продолжал разрушаться.