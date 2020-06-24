По Ярославлю проехала колонна военной техники

По улицам Ярославля в честь 75-й годовщины Победы проехала колонна современной военной техники и исторических автомобилей.

- Регион присоединился к праздничным мероприятиям, но чтобы избежать массового скопления людей, они проводятся в разных местах, - пояснил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Специально к 24 июня из Санкт-Петербурга в Ярославль для участия в торжествах были доставлены девять исторических автомобилей популярных во время войны марок: "Студебеккер", автобус ГАЗ-0330, "Паккард", ЗИС-6, ГАЗ-67, "Додж WC-51", ГАЗ АА, "Виллис", ГАЗ М1 ("Молотов-1"). Кроме того, в автопараде участвовала военная техника Ярославского территориального гарнизона, региональных управлений МЧС и ФСИН России.

Автомобили проехали по Московскому проспекту, Богоявленской площади, после чего, сделав традиционный круг по Советской площади, проследовали по улице Советской и через Привокзальную площадь вернулись на место дислокации. Другой маршрут, но тоже по центральным улицам города, был у пешеходной колонны Ярославского гарнизона и регионального УФСИН России. Кроме того, на нескольких площадках выступал военный оркестр, а в небо взмыли самолеты Рыбинского авиаклуба ДОСААФ.

Ярославцы искренне приветствовали и пешую, и автомобильную колонны, причем автомобилисты сопровождали проезд военной техники долгими и дружными гудками.

В вечерней программе ярославского праздника - акция "Вахта памяти - освети небо Родины" и фейерверк.

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