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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На параде Победы в Южно-Сахалинске показали ЗРК С-300 и "Катюшу"

Текст: Анна Бондаренко

Военный парад, посвященный 75-летию Победы, первым в России состоялся в Южно-Сахалинске. Торжественным маршем прошли расчеты офицеров, солдат, воинских частей, а также воспитанников кадетского корпуса, участников движения "Юнармия" и представителей силовых ведомств. В параде принимали участие около 1000 человек.

По традиции в параде принимала участие боевая техника - в общей сложности 32 единицы: реактивные системы залпового огня "Ураган", "Смерч", боевые машины "Град" на базе автомобиля "Урал". Впервые в состав механизированной колонны вошли зенитно-ракетные комплексы С-300 и новейший комплекс радиосвязи на базе бронеавтомобиля "Тигр". Замкнула колонну легендарная советская "Катюша".

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Как отметили в региональном правительстве, парад прошел с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний. Но, если в других регионах парады и шествия проходят без зрителей или при минимальном их количестве, то эпидобстановка в Южно-Сахалинске позволила провести парад в присутствии людей. Также велась прямая трансляция в интернете и по местному телевидению. Завершился парад возложением цветов к Вечному огню. Несмотря на прохладную погоду, на параде присутствовало большое количество сахалинцев.

Различные мероприятия, посвященные празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне запланированы во всех муниципалитетах региона. Так, на Шикотане и Кунашире в 11:00 к памятникам возложили венки и гирлянды, в полдень состоится праздничный концерт местных художественных коллективов и легкоатлетическая эстафета.

В других дальневосточных регионах также прошли или пройдут тождественные мероприятия. Так, на Камчатке, которая просыпается на час раньше Сахалинской области, состоялось торжественное шествие. Сейчас парады Победы идут во Владивостоке и Хабаровске.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

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