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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Во Владивостоке парад Победы возглавил танк, воевавший в Сталинграде

Текст: Анна Бондаренко

Парады, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне сегодня состоялись в двух городах Приморья: Владивостоке и Уссурийске. Оба парада, из-за сложной эпидемиологической обстановки в крае, проходили при соблюдении правил безопасности.

Все участники парад в масках, во Владивостоке вход для зрителей, которыми обычно запружен весь центр города, закрыт, на трибунах минимум человек - ветеранов, которые по состоянию здоровья могут посетить праздник, почетных жителей, активистов-общественников, волонтеров и выдающихся спортсменов.

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Перед торжественным маршем улицы продезинфицировали, чтобы снизить риск распространения инфекции.

По данным Восточного военного округа в параде участвуют 1600 человек - военнослужащие соединений и воинских частей края, а также более 90 единиц вооружения и военной техники. Руководил парадом командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

Для воздушной части воздушной части парада Победы планировалось задействовать авиацию, но пролет над Владивостоком решено было отменить из-за погодных условий.

Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34, участвовавший в Сталинградской битве, восстановленный в Музее исторической техники на Садгороде и являющийся его постоянным экспонатом. Недавно он получил имя в честь участника Великой Отечественной войны приморца Ефима Гольдберга, который не дожил до этого торжественного дня всего два месяца.

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"Ефим Моисеевич воевал на Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Был участником битв на Висле и на Одере. Штурмовал Берлин. Награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й степени и орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу" и другими наградами. Долгое время он являлся старейшим ветераном в Приморье, был поэтом и активным общественным деятелем. Героя не стало в апреле 2020 года в возрасте 106 лет", - рассказала и.о. директора департамента внутренней политики края Ольга Ивченко.

Вместе с легендарными танком по улицам города проехала современная техника: новые бронетранспортеры БТР-82А, БРДМ-2рхб, боевые машины пехоты БМП-2, артиллерийские самоходные установки 2С1 "Гвоздика", самоходные реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", береговые ракетные комплексы "Бастион" и комплексы ПВО - ЗРК "Оса", зенитно-ракетно-пушечные системы "Панцирь-С1" и зенитно-ракетные комплексы С-400. Впервые в параде примут участие бронемашины "Тигр" и недавно поступившие на вооружение морской пехоты Тихоокеанского флота танки Т-80БВ.

Трансляцию показывали местные телеканалы.

Массовых мероприятий не планируется, но в 22:00 в честь 75-летия Победы во Владивостоке прогремит праздничный салют, будет сделано 30 холостых залпов артиллерийских орудий.

Торжественные шествия и парады сегодня проходят Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Хабаровске и других городах Дальнего Востока.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

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