В России много прекрасных и неожиданных мест, где можно отдохнуть, подлечиться и испытать незабываемые эмоции. Много открытий таят такие путешествия.

Кубань - Алтай: в самшитовом раю

Алтайский край одним из первых в стране начал принимать отдыхающих после ограничений. Но отдыхающим пока доступны только здравницы с медицинскими лицензиями. А в Краснодарском крае открылись почти все санатории, дома отдыха, отели. И отменен курортный сбор.

С каждым днем на Кубани все больше гостей. И после процедур им тоже есть чем заняться. В "зеленом сердце курорта" - парке "Дендрарий" в Сочи - около двух тысяч видов растений. Сейчас здесь самое время любоваться "фарфоровыми" магнолиями. Там же - настоящие чудеса природы: "винные", "тюльпановые" и "ландышевые" деревья, редкие дикие орхидеи. А реликтовый лес Тисо-самшитовой рощи перенесет вас на тысячи лет назад.

Можно уехать на прогулку в горы Красной Поляны. Например, в парк водопадов "Менделиха" на Южном склоне хребта Аибга. Этот любимый туристами маршрут занимает около 4,5 часа.

А по дороге в горы можно заехать в "Скайпарк", главная фишка которого - один из самых длинных в мире пешеходных подвесных мостов, протянувшийся почти на полкилометра над рекой Мзымта на высоте 207 метров. Пройти по нему - уже повод рассказывать внукам о своей смелости. Непременно стоит поехать в Солохаул - на родину русского чая. Путь от центра Сочи длится меньше часа. За это время каждый поворот трассы откроет множество потрясающих панорам.

Не уступает Сочи и алтайская Белокуриха. До обеда день отдыхающих расписан по минутам: прием врача, процедуры, отдых. А после обеда можно отправиться в горы - на знаменитую Церковку или к подножию скал Четыре брата и Врата желаний. Алтайцы называют их местами Силы, у которых просят исполнения желаний. На Церковку часть пути лучше преодолеть на подъемнике - это будет быстрее и интереснее. С высоты птичьего полета открывается прекраснейший вид.

Незабываемые впечатления останутся от Андреевской слободы - музея под открытым небом, воссоздающего атмосферу сибирской слободы XIX века. Можно зайти в дом знахарки, побывать на винокурне, посмотреть, как пекут хлеб в русской печи, и отведать яства русской кухни. А в самой Белокурихе стоит побывать в гостях у женщины-кузнеца Анны Билецкой. У себя на подворье она разместила музей кузнечного дела. И проводит мастер-классы для туристов по ковке.

Казань: путешествие на "остров Буян"

Одна из туристических жемчужин Татарстана - музей-заповедник "Остров-град Свияжск" - оживает после карантина. Появился новый тур выходного дня "Weekend в Свияжске". Он почти в четыре разе дешевле, чем "дикое" путешествие.

Свияжск расположен на слиянии трех рек: Волги, Свияги и Щуки. На небольшой территории (площадь - километр на 600 м) более десятка памятников и шесть музеев. Когда туристы впервые видят его силуэт с маковками церквей, то вспоминают остров Буян из "Сказки о царе Салтане" Пушкина. Добраться до него можно на автобусах и на автомобилях, так как Свияжск соединен с материком дамбой. А можно по воде.

Главная достопримечательность острова - Свияжский Богородицкий мужской монастырь XVI века. Его Успенский собор был недавно включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Уникален он фресками, особенно изображением святого Христофора с лошадиной головой. Такого лика вы больше нигде не увидите. А самый величественный храм Свияжска, в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость", почти копирует Софийский собор в Константинополе.

На острове расположен и единственный в России Музей археологического дерева. Есть прелюбопытный Музей Гражданской войны. Как признался Троцкий в своих мемуарах: "Судьба революции решалась под Свияжском".

Впрочем, даже если вы небольшой ценитель церквей и равнодушны к музеям, Свияжск вас непременно очарует живописными видами. Здесь можно отведать ухи из только что пойманной рыбы, поесть вкуснейших пышных оладушек, которые жарят на ваших глазах сестры-близнецы Софья и Ольга. И, конечно, куда без свияжских котов! Сколько их, точно никто не знает, но наверняка не меньше, чем людей (население острова около 250 человек). В заповеднике всерьез подумывают построить для них Кошкин дом. Кто знает, может, новая достопримечательность в Свияжске появится уже этим летом.

Омск: сибирский ковчег

В Омской области гнездится самая северная в мире колония пеликанов. В Большеречье находится единственный в стране сельский зоопарк. А еще - есть глухая сибирская деревня Окунево, которая стала местом паломничества туристов со всего мира.

О ее чудесной энергетике слагают легенды. А писатели и ученые всерьез называют Окунево "ковчегом", который спасет человечество в эпоху природных катаклизмов. Именно здесь находятся знаменитые пять озер, искупавшись в которых, по поверьям, можно приобрести вечную молодость. Исцелиться от болезней и раскрыть свои способности.

Когда туристы впервые видят силуэт острова-града Свияжск (Татарстан) с маковками церквей и башенками, то вспоминают остров Буян из "Сказки о царе Салтане" Пушкина. Добраться до него можно на автобусах и на автомобилях, так как Свияжск соединен с материком дамбой. А можно и по воде. Фото: Егор Алеев / ТАСС

В 1991 году новую жизнь в забытое всеми селение в четыре улицы принесла Расма Розитис. Ученица индийского гуру прибыла в Прииртышье с миссией - найти и возродить храм Ханумана, бога обезьян, затерянный где-то в Сибири. По поверьям, магический кристалл именно этого храма должен спасти человечество от апокалипсиса. А на Омск выбор гуру пал потому, что название города оказалось созвучно священному слогу "Ом", якобы обладающему колоссальной энергетикой.

Впрочем, вслед за Расмой Окунево неожиданно заинтересовало и представителей других конфессий. Сегодня это, наверное, единственное место в мире, где они собираются вместе. На окуневских завалинках вместо частушек поют песни на языках всех стран. И на знаменитый июньский фестиваль "Солнцестояние" приезжают тысячи туристов.

Здесь каждый ищет что-то свое. Верующие - тишину и покой, вдали от суетного мира. Уфологи - энергетические столбы. Археологи - древние могильники и курганы. Предприниматели - деньги. Туристы - потрясающую природу и массу впечатлений.

Впрочем, все-таки есть одна вещь, найти которую пока не могут ни те, ни другие. Потерянный кристалл, благодаря которому Сибирь спасет человечество. Может быть, вы его найдете?

Чувашия: на Государевой горе

Есть и в Чувашии необычные маршруты для бюджетного отдыха. Берег "Птичий полет", Государева гора, Чаваш Вармане, монастырь с чудотворной иконой и мост - для роуп-джамперов.

Город Мариинский Посад. Государева гора названа в честь посещения ее Екатериной Великой, которая была очарована прекрасными приволжскими видами. Заволжские берега отсюда как на ладони. У подножия горы - множество родников с целебной водой. 252 года назад здесь была заложена Екатерининская дубовая роща, сохранившаяся до сих пор.

Город Козловка. В пяти километрах от него находится деревня Новородионовка. Отсюда, с высокого берега, который в народе называют "Птичий полет", открываются шикарные виды. Это одна из самых высоких точек от уровня реки Волги в Чувашии. И безумно красивое место!

Село Шемурша. Нацпарк "Чаваш Вармане" - уникальный природный комплекс. Для туристов разработаны пешие маршруты, которые позволяют максимально насладиться красотой природы.

Город Алатырь. Свято-Троицкий Алатырский мужской монастырь, по преданиям, был основан в XVI веке по повелению царя Иоанна IV. До революции монастырь был духовным центром Поволжья. А сегодня он знаменит чудотворной Ключевской Казанской иконой Божией Матери и чудесами от гробницы алатырского подвижника схимонаха Вассиана.

В России много чудесных мест для отпуска на любой вкус и кошелек

В монастыре восстановлена одна из самых больших в России колоколен. Ее высота от земли до основания креста - 81,6 метра. Размер колокольни позволяет видеть ее шпиль и слышать перезвон, из которого особо выделяется 18-тонный колокол, практически в любом месте города.

Деревня Мокры. Здесь - уникальный мост. Эта железобетонная конструкция потрясает своей монументальностью. Подобных мостов в России не так уж и много. Когда-то Мокринский мост считался вторым по величине в Европе железобетонным сооружением. В 1986 году движение по нему закрыли. Сейчас это излюбленное место роуп-джамперов.

Экстрим

На Кольском полуострове фишкой сезона станут водопады. Зима по количеству снега лишь на пару процентов недотянула до рекорда 1953 года. И в этом году выпал редкий шанс увидеть водопады особенно бурными из-за высокой воды в реках.

Они здесь - на любой вкус. Те, кто предпочитает легкие путешествия, могут поехать на автомобиле к водопаду Большая Лавна в 30 километрах от Мурманска. Если хочется побывать в более диких условиях, можно добраться на внедорожнике до водопада Красивый в самом центре Хибинских гор. А те, кому больше нравится ходить пешком, - отправятся по горным тропам.

Снова открыто для туристов и село Териберка в Заполярье. Главными его достопримечательностями считают кладбище старых деревянных судов и песчаный пляж на Териберской губе. Но наиболее впечатляющее зрелище откроется, если пройти или проехать около пяти километров по грунтовой дороге. Она выведет на величественный водопад Малого Батарейского озера. Он низвергается с красных гранитных скал. И вливается в море.

А еще можно пройти по скалам побережья Баренцева моря. Такой поход позволяет почувствовать себя наедине с неповторимой арктической природой и отвлечься от суеты. По мнению туристов, он может быть утомительным, но оставит потрясающие впечатления.

Правда, поселиться в гостевом домике или отеле Териберки пока не получится. Ограничения пока не сняты. "Это не так страшно, - считают туристы Михаил и Евгений, которые ездят в Териберку несколько раз за сезон. - Разве сравнится проживание в отеле с ночевкой в палатке на берегу моря среди скал? Засыпаешь под шум волн, умываешься морской водой". Ну а тем, кто все-таки любит комфорт, стоит дождаться открытия отелей. Лето только началось.

Подготовил Алексей Михайлов