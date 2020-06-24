Жителей юга европейской части РФ предупредили о резком снижении температуры

В ближайшие дни на юге европейской территории России и на Урале ожидается резкое понижение температуры воздуха. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, на юге температура будет приходить к своим обычным значениям. На нижней Волге, в Ставрополье прогнозируется заметное снижение до +23…28 градусов. "Ниже нормы на 4-6 градусов прогнозируется температура на верхней Волге, со смещением к средней Волге, на Урале и с постепенным смещение к нижней Волге", - цитирует РИА Новости синоптика.

Вильфанд также отметил, что в Астрахани и Краснодаре температура будет на 1-2 градуса ниже нормы. К 28 июня на востоке Ставрополья температура опять вернется к норме в +35.

Ранее жителей столицы и регионов западной половины европейской части России предупредили об аномальной жаре. С пятницы температура достигнет +31 градуса, что на 4-5 градусов выше нормы.