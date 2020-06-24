В Архангельске установят памятник северянам, погибшим в Финляндии

В столице Поморья на воинском захоронении Ильинского кладбища будет установлен памятник жителям Архангельской области, погибшим во время Советско-финской войны 1939-1940 годов.

Это будет копия мемориала, установленного в прошлом году в стране Суоми рядом с городом Кухмо. По замыслу автора, российского скульптора-монументалиста Дениса Стретовича, стела будет разделена сквозным разломом, символизирующим линию фронта между СССР и Финляндией.

Совместный проект Архангельского отделения Российского военно-исторического общества, правительства региона и "Российской газеты" "По следам 9-го лыжного батальона: возвращение на Родину" посвящен сохранению памяти северян, погибших во время советско-финской войны.

Средства на мемориал в Архангельске, а также на очередную поисковую экспедицию в Финляндию выделены в этом году из областного бюджета, в рамках президентского гранта, а также гранта РВИО.

- Сегодня идет подготовка проектной документации по установке памятника и благоустройству территории вокруг него, - говорит секретарь регионального отделения РВИО Алексей Буглак. Подрядчики уже приступили к изготовлению стелы - работы ведутся в Карелии. Церемонию открытия запланировано провести в сентябре. Тем временем накануне на захоронении бойцов 9-го лыжного батальона члены регионального отделения военно-исторического общества, сводного поискового отряда региона и журналисты "Российской газеты" организовали субботник.

А жители архангельской деревни Усть-Вага сами собрали деньги на новый памятник своим землякам, участникам Великой Отечественной войны, - открытие его состоялось сегодня, 24 июня. Финансовую поддержку деревенским активистам оказал региональный центр "Патриот", а также администрация Виноградовского района.

В Архангельске посадили Сад памяти. Фото: Иван Малыгин/РГ

Тем временем в Архангельске сегодня полторы сотни горожан вышли в парк имени Ломоносова, чтобы присоединиться к всероссийской акции "Сад памяти": средства на покупку, доставку и полив деревьев были выделены представителями бизнеса Поморья. По словам главы Архангельска Игоря Годзиша, звание "Город воинской славы" обязывает: руководство Архангельска, депутаты области и города, учители, врачи, журналисты посадили вдоль дорожек у Соловецкого камня в честь 75-летнего юбилея Победы 75 кустов сирени.