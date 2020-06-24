Новости

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке 04:18
Во Владивостоке парад Победы возглавил танк, воевавший в Сталинграде 03:59
На параде Победы в Южно-Сахалинске показали ЗРК С-300 и "Катюшу" 03:51
Жителей юга европейской части РФ предупредили о резком снижении температуры 03:45
Космонавты с борта МКС поздравили с юбилеем Парада Победы 1945 года 03:26
Пушков ответил на заявление Украины о многомиллионных долгах за флот 02:54
В Панаме танкер разрушил железнодорожный мост 02:41
На Камчатке состоялось шествие, посвященное 75-летию Победы 02:24
Пять человек погибли и 30 пострадали в результате землетрясения в Мексике 02:04
Чернобыльские надбавки начислят в автоматическом режиме 02:00
SANA: Сирийские ПВО отражают ракетную атаку в окрестностях Хамы 01:42
В Мексике шесть человек стали жертвами крушения самолета Cessna 01:12
КНДР приостановила подготовку военных действий против Сеула 00:50
Песков объяснил "загадку" с часами Путина 00:25
Венгрия может начать производить по лицензии российские самолеты-такси 00:22
"Яндекс" и "Сбербанк" разделят активы 00:17
Захарова оценила заявления Киева о многомиллионных долгах России 00:06
В Москве задержаны 30 участников "сходки" в Алтуфьево 23.06.2020
В Москве произошла перестрелка воров в законе 23.06.2020
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом 23.06.2020
При ракетном ударе по Эс-Сувейде погибли двое сирийских военных 23.06.2020
Два дрона сбиты над российской базой Хмеймим в Сирии 23.06.2020
Стрелявшего по зданию МВД в Ставрополе осудили на 13 лет колонии 23.06.2020
Милорад Додик и Эмир Кустурица прибыли в Москву 23.06.2020
Бой Волкова и Блэйдса принес РЕН ТВ первое место среди всех телеканалов 23.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
24.06.2020 02:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Пушков ответил на заявление Украины о многомиллионных долгах за флот

Сенатор Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Сенатор Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва обязана выплачивать Киеву по 100 миллионов долларов в год размещение Черноморского флота в Крыму.

Песков назвал потенциально опасной ситуацию с урегулированием конфликта на Украине

Постоянно кричать "нам все должны" может лишь паразитическое государство, написал российский сенатор в своем Twitter. "Как обычно, от Украины не исходит ничего, кроме протянутой руки", - заключил Пушков.

Ранее на заявление Бондара отреагировала представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, в Киеве ищут любые причины, лишь бы не заниматься решением конкретных проблем.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Совет Федерации Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины Присоединение Крыма к России

Главное сегодня

Путин поблагодарил граждан за ответ на вызов пандемии
Пушков ответил на заявление Украины о многомиллионных долгах за флот
Новую выплату на детей назначат в беззаявительном порядке
Путин: Новые положения Конституции повысят требования к качеству жизни
Собянин вдвое увеличил выплаты врачам и медсестрам амбулаторных КТ-центров
Павел Крашенинников: Последнее слово - за гражданами
Николай Патрушев: Нужны ли России "универсальные" ценности?