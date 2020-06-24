Пушков ответил на заявление Украины о многомиллионных долгах за флот

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва обязана выплачивать Киеву по 100 миллионов долларов в год размещение Черноморского флота в Крыму.
Постоянно кричать "нам все должны" может лишь паразитическое государство, написал российский сенатор в своем Twitter. "Как обычно, от Украины не исходит ничего, кроме протянутой руки", - заключил Пушков.
Ранее на заявление Бондара отреагировала представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, в Киеве ищут любые причины, лишь бы не заниматься решением конкретных проблем.
В Киеве теперь мечтают получить с России «сотни млн долларов», которые она якобы задолжала Украине с 2014 за базирование Черноморского флота (?!). Постоянно кричать «нам все должны» может лишь паразитическое гос-во. Как обычно, от Украины не исходит ничего, кроме протянутой руки.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 23, 2020