Пушков ответил на заявление Украины о многомиллионных долгах за флот

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва обязана выплачивать Киеву по 100 миллионов долларов в год размещение Черноморского флота в Крыму.

Постоянно кричать "нам все должны" может лишь паразитическое государство, написал российский сенатор в своем Twitter. "Как обычно, от Украины не исходит ничего, кроме протянутой руки", - заключил Пушков.

Ранее на заявление Бондара отреагировала представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, в Киеве ищут любые причины, лишь бы не заниматься решением конкретных проблем.