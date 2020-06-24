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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Справиться с карантином пенсионерам помогает проект "Старшее поколение"

Текст: Роман Мерзляков, Элина Труханова, Яна Шамаева
Федеральный проект "Старшее поколение", который является составной частью нацпроекта "Демография", в эти непростые дни пандемии продемонстрировал, насколько вовремя он появился и каким необходимым оказался.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проект создан, чтобы дать возможность людям старшего поколения прожить не только дольше, но и счастливее. Меньше болеть, не скучать в одиночестве, не страдать от немощи. Как работает федеральный проект "Старшее поколение", проверили корреспонденты "Российской газеты".

И уберут, и развлекут

В Волгоградской области благодаря проекту "Старшее поколение" появилась услуга "Персональный помощник". Одинокие старики и инвалиды часто не могут сделать простых вещей: сходить за покупками, прибраться в доме, приготовить еду. Тогда за пенсионером закрепляют социального работника.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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Волгоградка Светлана Колесникова - одна из них, ухаживает за фронтовиком Георгием Колесовым. "Три раза в неделю прихожу к нему. Убираю, готовлю, выходим на прогулку, - рассказывает Светлана Колесникова. - Сопровождаю Георгия Васильевича в поликлинику. Делаю то, что попросит. Даже если вечером позвонит, вспомнит, что надо бы еще кефиру купить, я не откажу".

Все это особенно востребовано во время пандемии. У пожилого человека сотрудник социальной службы находится четыре часа. Кому-то достаточно приготовить пищу, померить давление, другим надо помочь с гигиеническими процедурами. Помощь на дому оказывают специалисты 37 государственных и восьми некоммерческих организаций.

Но важен не только уход: старикам не меньше нужно и общение. Поэтому для них работает дневной стационар. К примеру, за Колесовым каждый день приезжала машина, которая отвозила его в досуговый центр, где люди его поколения поют песни, делают картины из пластилина. В общем, чувствуют себя занятыми и могут поговорить. Все очень ждут окончания пандемии, чтобы снова повидаться.

Дом отремонтировали

Ярославский участник войны 97-летний гвардии майор в отставке Михаил Николаевич Пеймер благодаря нацпроекту теперь живет в своем доме в деревне Лупычево под Ярославлем, не боясь летних ливней. Для новой крыши из красной металлочерепицы осадки опасности больше не представляют.

Фото: Максим Коротченко
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Семья сама уже планировала сама сделать ремонт, когда о проблемах ветерана узнали власти. "Приехали строители, в спецовочках, аккуратные, работали четко. Так они за пару дней все сделали, - с удовольствием рассказывает Михаил Николаевич.

Одна у него еще проблема осталась - "болото" в огороде. Участок так неудобно расположен, что даже в сухое время половина его территории находится в воде, то есть требуются серьезные мелиоративные работы. Ветеран надеется, что помогут и с этим.

В его честь ярославские активисты к 75-летию Победы восстановили очень редкую разновидность "Катюш" - на базе шасси американского автомобиля International. На таких воевали юный комбат Пеймер и его батарея в Сталинграде. И 9 мая авторы проекта "Машины Победы" приехали на уникальной восстановленной "Катюше" к дому Михаила Николаевича, чем растрогали его до глубины души.

Врач приедет сам

Помимо социальных услуг ветеранам и пожилым людям в регионах оказывают специализированную медицинскую помощь.

В Удмуртии спецавтотранспорт, закупленный в рамках нацпроекта "Демография" для доставки в больницу пожилых людей из деревень и сел, во время пандемии перешел на новый формат работы. Теперь он, наоборот, привозит врача к пациентам на дом.

Фото: Центр городских волонтеров.
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26 спецмашин работают в новом режиме с начала мая. За один день бывает по пять-семь выездов. Как рассказала "РГ" заведующая отделением срочного социального обслуживания комплексного центра социального обслуживания населения Якшур-Бодьинского района Удмуртии Эвелина Иванова, только в их муниципалитете за восемь поездок обслужили 106 человек. Если после первичного осмотра нужна консультация нужного специалиста, формируется дополнительная заявка на выезд врача.

Кстати, все медики выезжают к пожилым людям в средствах индивидуальной защиты. После пандемии машины начнут работать в прежнем режиме.

Подробнее читайте в ближайшем номере "РГ-Неделя".

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