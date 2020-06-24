В Калмыкии появился "Населенный пункт воинской доблести"

Калмыцкий поселок Шарнут стал вторым после поселка Хулхута памятным местом боевой славы в республике.

К 75-летию Победы глава Калмыкии Бату Хасиков присвоил ему почетное звание "Населенный пункт воинской доблести". Это сделано в память о героизме и мужестве советских солдат, освобождавших территорию Калмыцкой АССР.

Калмыкия отметила праздник Победы торжественным маршем колонны военной и специальной техники. Также в праздничном шествии приняли участие всадники. Его возглавили 20 казаков Калмыцкого казачьего округа в стилизованной форме 110 отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии времен Великой Отечественной войны.

А на 22.00 по московскому времени в Элисте запланирован вечерний салют.

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