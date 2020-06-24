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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В параде на Урале впервые принял участие женский взвод почетного караула

Текст: Константин Балагаев (Екатеринбург)
В Свердловской области впервые девушки-военнослужащие вместе со сводным оркестром местного гарнизона, ротой барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища и знаменосцами со штандартами фронтов Великой Отечественной открыли современную часть парада: прохождение колонн различных подразделений Центрального военного округа по площади 1905 года в уральской столице.

Одетый с иголочки, слаженный и состоящий из симпатичных особ сводный взвод почетного караула, безусловно, украсил парад в целом, придал ему особую праздничность.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
В уральском музее воссоздали атмосферу военных парадов 1940-х годов

Позже, после завершения парада, в память о торжественном событии командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил девушкам-военнослужащим наручные часы и юбилейные медали.

А прежде участники юбилейного Парада Победы минутой молчания почтили память воинов Великой Отечественной. Прошла театрализованная реконструкция "Фронтовой путь от сорок первого года до Победы: по площади проехали десять грузовиков с платформами-сценами, артистами в военной форме с оружием времен войны.

В моторизованной части парада войска ЦВО продемонстрировали современную и историческую военную технику. Впервые по площади прошли артиллерийские установки "Малка", танки Т-80 и Т-72Б3М, а также образцы вооружения, окрашенные в цвета подразделений, действующих в арктических широтах - бронетранспортеры БТР-82АМ, легкие пикапы "УАЗ" с турелью для крупнокалиберных пулеметов. Всего военные показали около 140 единиц техники, больше чем когда бы то ни было на парадах в Екатеринбурге.

Фото: Юлия Крымова/РГ
Парад Победы в Севастополе прошел на суше, в воздухе и в море

В небе пролетели 23 самолета и вертолета: сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные вертолеты Ми-8 и Ми-26.

Накануне региональные власти призвали уральцев наблюдать за торжественным событием в Сети и на региональных телеканалах. Разумеется, нашлось немало екатеринбуржцев, которые не удержались от соблазна посмотреть парад вживую. Но попасть на огороженные еще на подходах проспект Ленина и площадь 1905 города им не удалось - туда пропускали лишь приглашенных ветеранов и гостей после измерения температуры тела. Однако и то, что можно было увидеть с прилегающих улиц, горожан удовлетворило.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

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