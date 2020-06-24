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Роджер Уотерс: Важно помнить, что именно русские разгромили нацистов

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    24.06.2020, 19:21
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Легендарный британский музыкант Роджер Уотерс, сооснователь и экс-лидер группы Pink Floyd, напомнил соотечественникам о необходимости помнить уроки Второй мировой войны.

Фото: Виктор Вытольский/ РИА Новости
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В эфире RT он подчеркнул важность понимания, что основной вклад в победу над нацистской Германией был сделан именно Советским Союзом.

"Мы уделяем слишком мало внимания тому факту, что именно русские разгромили нацистов и выиграли Вторую мировую войну для всего остального мира. Не отважные британцы или прибывшие на помощь из Северной Атлантики силы, а именно русский народ принёс величайшую жертву, чтобы сдержать нацистов и победить их", - сказал музыкант.

Особенно актуальным, по убеждению Уотерса, этот факт становится сейчас, когда западные страны "бряцают" перед Россией оружием и постоянно ей угрожают, что, отметил музыкант, является "полным безумием".

Напомним, в 2018 году в интервью, предварявшем концерты Роджера Уотерса в России, он также с осуждением прокомментировал политику западных государств по отношению к нашей стране, заявив следующее: "Я считаю, что мы не будем воевать с Россией. Русские - очень храбрые, стойкие и непреклонные. У вас реально большая и очень сильная страна".

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