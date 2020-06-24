SANA: Сирийские ПВО отражают ракетную атаку в окрестностях Хамы

Сирийские средства противовоздушной обороны открыли огонь по воздушным целям в небе над провинциальным центром Хама, расположенном в 220 км от Дамаска.

Такую информацию в среду распространило государственное агентство SANA. По его данным, силам ПВО удалось поразить несколько целей, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что двое военнослужащих армии Сирии погибли и еще четверо получили ранения при ракетной атаке на позиции САР в провинциях Эс-Сувейда и Дейр-эз-Зор. По данным телеканала "Аль-Хадас", атаковали израильские ВВС, но в Израиле эту информацию не подтвердили.