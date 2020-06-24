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"Скверный характер": продюсер Харламова о его разводе с Асмус

Новости
    24.06.2020, 14:54
Текст:   Олег Усков

Продюсер Олеся Сазыкина, работавшая с Гариком Харламовым с 2003 года, прокомментировала информацию о разводе комика с актрисой Кристиной Асмус. Высказав удивление, что эти люди вообще сумели прожить вместе достаточно долгое время.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Источник: Харламов оставил Асмус элитную загородную недвижимость

При этом Сазыкина отметила в беседе с "Пятым каналом": характер у шоумена "скверный".

Как уточнила продюсер, на ее памяти Гарик "все время ворчал", либо "прикалывался", а также никогда не отличался дисциплиной - вполне мог опоздать на съемки часа на полтора-два. И его все сидели ждали, срывая графики.

В результате коллегам-комикам приходилось пускаться на уловки, говоря артисту, если съемка начинались в восемь, что нужно быть в пять - только в таком случае Харламов приезжал вовремя. То есть к восьми.

И ей продюсеру в этой связи кажется удивительным, как Гарик как-то умудрился не опоздать в ЗАГС на собственную свадьбу.

Также Сазыкина припомнила, как Харламов жил "счастливо и припеваючи" со своей первой женой - Юлей Лещенко, но потом "явилась маленькая девочка Кристина, актриска, которая разрушила все".

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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Впрочем, продюсер тут же уточнила, что лично с Асмус не знакома, но на вид та - "пай-девочка, недотрога, с яйцевым стержнем". Благодаря которому, по мнению Сазыкиной, Кристина и сумела увести Гарика из семьи.

А все, что происходит сейчас - это эффект бумеранга: "Вот оно через восемь лет имеет свои плоды", - уверена собеседница канала.

Также Сазыкина сообщила, что в начале нулевых у Харламова был роман с тогда еще будущей солисткой проекта SEREBRO Ольгой Серябкиной. С которой Гарика как раз Сазыкина и познакомила.

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