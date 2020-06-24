СМИ: Причиной крушения лайнера в Пакистане стали разговоры пилотов о COVID

Человеческий фактор стал главной причиной крушения пассажирского лайнера Airbus 320 в Карачи, жертвами которого стали 97 человек. Такой предварительный вывод содержится в документе по итогам расследования, который в среду опубликовали власти Пакистана.

Ранее предполагалось, что причиной крушения стала техническая неполадка в двигателе. Но специалисты пришли к заключению, что борт компании Pakistan International Airlines рухнул 22 мая в результате ошибок, допущенных диспетчерами и пилотами при неудачной первой попытке посадки. После нее лайнер получил повреждение двигателей и, отправившись на второй заход, рухнул на жилые кварталы.

Расшифровка записей с бортовых самописцев установила, что пилоты во время посадки отвлекались на разговоры о коронавирусе и не послушали диспетчеров, которые указывали на неподходящую высоту для посадки. Диспетчеры в свою очередь не предупредили пилотов, что двигатели загорелись после первой попытки.

Самолет рухнул на жилые кварталы 22 мая неподалеку от международного аэропорта Карачи, разрушив несколько строений. Двоим находившимся на борту удалось выжить.