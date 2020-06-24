Суд обязал президента Бразилии носить маску на публике

Федеральный суд Бразилии обязал президента страны Жаира Болсонару носить маску при появлении на публике. Нарушение этого постановления будет караться ежедневными штрафами в размере 2 тысяч реалов (что эквивалентно 340 евро, 387 долларам или 26 352 рублям).

Как передает агентство EFE, в Бразилиа ношение масок в общественных местах стало обязательным лишь недавно. Однако Болсонару проигнорировал это требование местных властей. Во время различных мероприятий и на демонстрациях он не только появлялся без маски, но и не соблюдал безопасную дистанцию с другими людьми, что вызвало возмущение общественности.

"Поведение президента республики, который отказался носить лицевую маску в публичных действиях и местах в федеральном округе, демонстрирует явное намерение нарушить правила", - говорится в приговоре. По мнению суда, если Болсонару хочет и дальше появляться на публике без маски, ему придется ежедневно выплачивать штрафы в 2 тысячи реалов.

Ранее аналогичные санкции были применены к теперь уже бывшему министру образования Абрахаму Вайнтраубу, также отказывавшемуся надевать маску во время публичных мероприятий. После вынесения приговора министр подал в отставку. Однако штраф он пока так и не выплатил, поэтому размер суммы может быть увеличен.

Стоит отметить, что после введения масочного режима в Бразилии полицейские старались обходиться воспитательными беседами с правонарушителями. Первые два штрафа были выписаны за принципиальный отказ гражданина надеть маску, высказанный охранникам правопорядка в достаточно грубой форме. Вайнтрауб стал третьим жителем столичного региона, оштрафованным за появление без маски в общественном месте. Теперь этот короткий список пополнил собой и Болсонару.

В настоящее время Бразилия занимает второе место в мире по числу инфицированных коронавирусом после США. Согласно последним данным, в стане зарегистрировано свыше 1,14 миллиона случаев заражения, 52 тысячи человек скончались.