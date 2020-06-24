Трамп применил закон военного времени для создания гиперзвукового оружия

Глава США Дональд Трамп применил закон военного времени, чтобы реализовать программы по созданию гиперзвукового оружия и космических технологий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Речь идет о законе об оборонном производстве, принятом в 1950 году, когда начался Корейский конфликт. Он применяется в условиях ЧС или войны.

Дональд Трамп считает, что для разработки подобных технологий этот закон является наиболее экономически эффективным и целесообразным альтернативным методом.

Ранее в Пентагоне неоднократно признавали отставание от России и Китая в сфере производства гиперзвукового оружия.

В недавнем интервью президент РФ Владимир Путин заявил, что когда у других стран появится гиперзвуоковое оружие, "с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием".