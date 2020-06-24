Новости

Варшава заявила о готовности принять выведенные из ФРГ войска США 24.06.2020
В Петербурге прогремел салют в честь 75-летия Победы 24.06.2020
Трамп применил закон военного времени для создания гиперзвукового оружия 24.06.2020
Болельщика "Бернли" уволили с работы за баннер "Жизни белых важны" 24.06.2020
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 24.06.2020
Турецкая партия предложила план по признанию Крыма российским 24.06.2020
Посол России рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии 24.06.2020
В Республике Сербской чтят подвиг воина-освободителя 24.06.2020
СМИ: Развод Харламова и Асмус - розыгрыш 24.06.2020
На Мамаевом кургане в Волгограде начался концерт Победы 24.06.2020
Фото: Кубу накрыло огромное облако пыли из Сахары 24.06.2020
Путин: В моем окружении не может быть тех, кто не верит в Россию 24.06.2020
В Махачкале загорелся рынок 24.06.2020
Infiniti меняет стратегию: марка уйдет из Европы, но останется в России 24.06.2020
В Калмыкии появился "Населенный пункт воинской доблести" 24.06.2020
Роджер Уотерс: Важно помнить, что именно русские разгромили нацистов 24.06.2020
СМИ: Причиной крушения лайнера в Пакистане стали разговоры пилотов о COVID 24.06.2020
Дезинфекция и дистанция: В Крыму озвучили правила отдыха на пляжах 24.06.2020
Для получения патента на работу иностранцам придется сдать тест на COVID 24.06.2020
В Сочи спортсмены подняли Знамя Победы на вершину горы Ачишхо 24.06.2020
Российская нефть Urals в Европе подорожала до 46 долларов за баррель 24.06.2020
В Москве могут ограничить вход на некоторые станции метро после салюта 24.06.2020
Лукашенко на Красной площади признался, что приехал "в столицу Родины" 24.06.2020
В Махачкале во время драки застрелили 27-летнего мужчину 24.06.2020
В Беларуси по амнистии уже освободили более 540 осужденных 24.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
Видео: Артисты "Геликона" инсценировали сюжет песни из "Карнавальной ночи"
Видео: Артисты "Геликона" инсценировали сюжет песни из "Карнавальной ночи"
24.06.2020 23:29
Рубрика: В мире

Трамп применил закон военного времени для создания гиперзвукового оружия

Глава США Дональд Трамп применил закон военного времени, чтобы реализовать программы по созданию гиперзвукового оружия и космических технологий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Какое оружие использует Россия против гиперзвуковых целей

Речь идет о законе об оборонном производстве, принятом в 1950 году, когда начался Корейский конфликт. Он применяется в условиях ЧС или войны.

Дональд Трамп считает, что для разработки подобных технологий этот закон является наиболее экономически эффективным и целесообразным альтернативным методом.

Ранее в Пентагоне неоднократно признавали отставание от России и Китая в сфере производства гиперзвукового оружия.

В недавнем интервью президент РФ Владимир Путин заявил, что когда у других стран появится гиперзвуоковое оружие, "с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием".

В мире США Дональд Трамп

Главное сегодня

Посол России рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии
Путин: В моем окружении не может быть тех, кто не верит в Россию
На Мамаевом кургане в Волгограде начался концерт Победы
СМИ: Причиной крушения лайнера в Пакистане стали разговоры пилотов о COVID
Парад Победы в Севастополе прошел на суше, в воздухе и в море
Зачем протестующие превратили столицу штата Вашингтон в "автономную зону"
Как на практике заработало авиасообщение в пределах Шенгенской зоны