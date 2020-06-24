В Беларуси по амнистии уже освободили более 540 осужденных

Более 540 осужденных уже вышли на свободу в Беларуси по амнистии, объявленной президентом страны в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 24 июня сообщил заместитель генерального прокурора РБ Алексей Стук. Амнистия, констатирует БЕЛТА, является проявлением гуманизма со стороны государства к гражданам, совершившим преступления, и объявляется, как правило, в связи с особо памятными событиями в истории страны.

Как ранее информировал "СОЮЗ", закон об амнистии вступил в силу в еще мае. Алексей Стук дал понять, ссылаясь на данные МВД, что под его действие подпадают 11 772 осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и 1470 - в исправительных учреждениях открытого типа.

Более того, уточнил он, "в отношении 2104 осужденных к лишению свободы уже применена амнистия. Из них 545 освобождено, потому что у них срок наказания оставался год и менее, 379 осужденным срок заключения сокращен на 1 год и 1180 отказано в применении закона - исходя из их личности и определенной категории преступлений".

В отношении 346 осужденных, дополняет агентство, к ограничению свободы с направлением в учреждения открытого типа рассмотрены материалы об амнистии. 184 освобождены от дальнейшего отбывания наказания, 90 срок сокращен на год, 72 - отказано.

Кстати, в законе, поясняет Стук, определены категории граждан, подлежащих освобождению от наказания: несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица пенсионного возраста, инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий, лица, получившие ранения в период прохождения службы, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие категории осужденных и обвиняемых.

Кроме того, отдельным категориям лиц, не подлежащих освобождению от уголовной ответственности, предусматривается сокращение срока наказания в виде лишения или ограничения свободы на один год. Их число составит около 6,4 тысяч человек. В то же время амнистия, поясняет агентство, не допускает ситуации, когда могут быть поставлены под угрозу интересы стабильного правового порядка и общественной безопасности. Поэтому в законе четко определяется перечень категорий граждан, совершивших преступления, на которых амнистия не распространяется.

В частности, речь идет о лицах, совершивших преступления против государства, убийство, причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, преступные деяния сексуального характера, другие преступления, характеризующиеся повышенной общественной опасностью. Кроме того, указ президента не коснется лиц, совершивших новые умышленные преступления после предыдущих актов амнистии или помилования, не возместивших причиненный вред, не уплативших полученный преступным путем доход, допустивших особо опасный рецидив преступлений, злостно нарушающих порядок отбывания наказания.

Не распространяется амнистия и на лиц, которым наказание в виде смертной казни в порядке помилования заменено лишением свободы или пожизненным заключением, либо на тех, которым наказание в виде пожизненного заключения заменено лишением свободы, а также к осужденным к пожизненному заключению.

Остается напомнить, что применение данного закона будет производиться в течение шести месяцев со дня его вступления в силу учреждениями, исполняющими наказание и судами.