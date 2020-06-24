В Мексике число погибших в результате землетрясения увеличилось до шести

Управление гражданской защиты штата Оахака сообщило о шестом погибшем в результате мощного землетрясения, которое произошло в Мексике 23 июня. Ранее сообщалось о пяти жертвах, а также 30 раненых.

Эпицентр стихии располагался в Оахаке. Местные власти сообщили об оползнях на трех федеральных и пяти региональных автомагистралях, 500 пострадавших строениях, а также 15 поврежденных медицинских центрах. Пострадали также четыре археологических зоны, пишет РИА Новости.

Напомним, во вторник утром на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако. Толчки ощущались в 11 штатах страны.