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Рубрика: Власть

В Московском патриархате поддержали повышение НДФЛ для обеспеченных

Текст: Елена Яковлева

Введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год, поможет преодолеть имущественное расслоение. Такая мера нравственно оправданна, ее можно только приветствовать. Об этом написал в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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В этой записи он напомнил, что Русская православная церковь неоднократно свидетельствовала о том, что преодоление разрыва между богатыми и бедными - один из серьезнейших вызовов государству и обществу.

- Не могу не сказать, что многие состоятельные люди, не дожидаясь государственного предписания, уже давно жертвуют намного больше, чем 15 процентов своих личных доходов, на нужды неимущих, в том числе поддерживая социальные проекты Русской церкви, - написал Владимир Легойда.

Направляться полученные от повышения налога деньги будут исключительно на лечение детей с орфанными заболеваниям.

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