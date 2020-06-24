В Московском патриархате поддержали повышение НДФЛ для обеспеченных

Введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год, поможет преодолеть имущественное расслоение. Такая мера нравственно оправданна, ее можно только приветствовать. Об этом написал в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В этой записи он напомнил, что Русская православная церковь неоднократно свидетельствовала о том, что преодоление разрыва между богатыми и бедными - один из серьезнейших вызовов государству и обществу.

- Не могу не сказать, что многие состоятельные люди, не дожидаясь государственного предписания, уже давно жертвуют намного больше, чем 15 процентов своих личных доходов, на нужды неимущих, в том числе поддерживая социальные проекты Русской церкви, - написал Владимир Легойда.

Направляться полученные от повышения налога деньги будут исключительно на лечение детей с орфанными заболеваниям.