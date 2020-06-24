В Москве начался салют Победы

Московское небо озарят 10 тысяч вспышек. Будут использованы 52 пусковые установки калибра 105, 125, 195 и 310 мм. Шумовой эффект поддержат 30 залпов из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 мм времен войны.

Салют запустят на Лужнецкой набережной.

Напомним, что парад на Красной площади в мае был перенесен из-за ситуации с коронавирусом. Сегодня в параде Победы принимали участие более 13 тысяч человек, 216 единиц военной техники, 75 самолетов и вертолетов.