В Республике Сербской чтят подвиг воина-освободителя

24 июня в годовщину 75-летия легендарного Парада победителей на Красной площади в ознаменование окончания Великой Отечественной войны в Восточном Сараево была открыта выставка "По дорогам Победы" из цикла "Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют". Она была организована посольством России в Боснии и Герцеговине, Российским историческим обществом и фондом "История Отечества" при поддержке руководства Республики Сербской.

Вниманию посетителей были представлены уникальные архивные фото- и видеоматериалы, предоставленные фондом Государственного центрального музея современной истории России, Центральным архивом Министерства обороны РФ, Архивом Внешней политики МИД России. Многие из них длительное время хранились под грифом "Совершенно секретно".

О целях и задачах выставки корреспонденту "Российской газеты" рассказывал вице-президент Российской академии наук (РАН), директор Института археологии РАН Николай Макаров. Ученый отмечал тот факт, что "борьба с фальсификацией истории - это часть труда историка, наш профессиональный долг". "Задача историка - показать объективную и достоверную картину прошлого. Эта выставка - один из шагов на этом очень сложном пути, - констатировал он. - История Второй мировой войны еще недавно казалась нам очевидной. В нашем сознании существовали оценки и заключения, казавшиеся нам незыблемыми, потому что их разделял весь мир, вся Европа. Сейчас мы видим, что это не так, что снова история является объектом манипуляций. И самый убедительный аргумент для того, чтобы вернуть достоверную картину, вернуть фундаментальные истинные интерпретации, - обратиться к документам. На этой выставке собраны документы, архивные фотографии, которые показывают реалии войны на территории Балкан, решающий вклад Красной армии в освобождение Югославии, боевое содружество, становление отношений между Красной армией и Народно-освободительной армией Югославии, особую атмосферу Победы. Убедительны лица людей, которые встречают наших бойцов, запечатленная на кадрах атмосфера. Все это говорит о том, что их встречали как освободителей, что более убедительно, чем многие надуманные и искаженные суждения, которые нам, к сожалению, приходится слушать во многих странах Восточной Европы. Документы говорят сами за себя".

Между тем

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик и его советник, всемирно известный режиссер Эмир Кустурица приняли сегодня участие в церемонии Парада Победы на Красной площади. "Россия внесла решающий вклад в слом фашизма, - отметил политик в интервью РТРС. - Действительно, посредством этого Парада дается серьезный отпор ревизионистам".

Следует также отметить, что политические лидеры Республики Сербской (РС) в интервью "Российской газете" открыто выражали свое позитивное отношение к Великой Победе и подвигу Воина-освободителя.

Так, премьер-министр РС Радован Вишкович подчеркнул, что сербский народ гордится своим вкладом в Великую Победу, которой он добивался бок о бок с бойцами Красной Армии, чьи действия во Второй мировой войне имели решающее значение для краха фашизма и установления мира на земле. "День победы над фашизмом отмечается во всем мире в память о героях, которые ценой своих жизней боролись против ужасного зла, поразившего человечество, чтобы мы все могли жить в свободном и справедливом мире, - считает политик. - Огромные жертвы и борьба за свободу оставили глубокий след в истории нашего народа, заставили нас развивать культуру памяти, напоминая подрастающим поколениям о важности антифашизма и роли сербского народа во Второй мировой войне. Тот вклад в борьбу и те жертвы со стороны сербского народа за лучший, более справедливый и толерантный мир, были чрезвычайно важны для слома фашизма и нацизма".

Глава Народной Скупщины Республики Сербской Неделько Чубрилович сообщил, что в Республике Сербской бесспорен решающий вклад русского народа в победу над нацизмом и фашизмом в Европе, здесь энергично оказывают сопротивление любым попыткам ревизии этого несомненного исторического факта. "Войска советской Красной армии освободили более 10 государств нынешнего Европейского союза, а также другие страны, - напомнил он. - Каждый миролюбивый и доброжелательный человек должен преклоняться перед памятью этих жертв, потому что это самое меньшее, что мы можем для них сделать". По словам политика, "Республика Сербская гордится геройским участием сербского народа в антифашистской борьбе, наша обязанность и наш долг - передать следующим поколениям правду о героических страданиях человечества в борьбе с фашизмом и нацизмом, яростно противостоять всем попыткам пересмотра исторических фактов, которые, к сожалению, присутствуют и в нашем окружении".