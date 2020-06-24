В Таиланде обезьяны оккупировали туристические достопримечательности

Стаи диких обезьян в Таиланде начали терроризировать посетителей древнего храмного комплекса Пранг Сам, что в трех часах езды от Бангкока. В условиях самоизоляции макаки порядком изголодались и теперь стали очень агрессивными, пишет газета The Bangkok Post.

В поисках пищи приматы круглосуточно патрулируют местные дороги, совершают набеги на дома и продуктовые магазины. Сообщается, что самым популярным запросом в начале лета среди жителей города стали защитные сети против обезьян.

Проблема стала настолько острой, что мэрия города Лопбури совместно с администрацией провинции в срочном порядке возобновили программу стерилизации безнадзорных животных, которая была поставлена на паузу еще три года назад.

Напомним, в разгар пандемии в Индии дикие обезьяны напали на сотрудников медицинского колледжа и похитили у них пробирки с инфицированной COVID-19 кровью. Только чудом инцидент не повлек каких-либо серьезных последствий.